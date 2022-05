El niño que padece hepatitis aguda se encuentra en terapia, pero estable

05/05/2022 - 14:00 País

El niño de 8 años de la localidad santafesina de Rosario que cursa una hepatitis grave de origen aún desconocido -un cuadro que se presentó en casi 230 niñas y niños de 20 países y que mantiene en alerta a la comunidad científica mundial-, se encuentra "en terapia y estable”, informaron hoy fuentes sanitarias de la provincia.

"Se detectó el caso en la ciudad de Rosario de un niño de 8 años con una hepatitis severa de causa aún no determinada. Está en proceso de investigación y estudio. Se han descartado las hepatitis A, B y C pero estamos esperando los resultados de D, E y otras causales que siempre estudiamos", dijo esta mañana en conferencia de prensa la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.

En tanto, indicó que se descartaron otros brotes en el núcleo familiar del niño, por lo que los médicos determinaron que se trata de "un caso aislado".

En ese marco la ministra precisó que actualmente el menor “se encuentra en terapia y estable” y se espera “por la evolución del caso en las próximas horas”, aunque sostuvo que fue ingresado al Hospital de Niños de Zona Norte de Rosario, un centro de atención de mayor complejidad, debido a la gravedad del caso.

En ese sentido, detalló que el equipo médico está trabajando junto al instituto Malbrán y que en las próximas horas enviarán allí “muestras para que ellos también participen de la investigación de las causales; estamos trabajando de manera conjunta y coordinada”.

El 15 de abril de 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido y desde entonces se notificaron más casos.

"No hablamos de casos confirmados porque actualmente la causa especifica es desconocida y bajo investigación. Los casos reportados se refieren a niños con una hepatitis aguda grave donde no se identificaron las hepatitis A, B, C, D o E.", indicó la OPS/OMS en su página oficial en un comunicado del 3 de mayo.

Ayer, Enrique Pérez, gerente de Incidente para Covid-19 y jefe de Información sobre Emergencias Sanitarias y Evaluación de Riesgos de la OPS, señaló durante una conferencia de prensa que hasta el momento hay "228 casos probables que fueron notificados por 20 países, principalmente de la región de Europa, pero también de las Américas, del Pacífico Occidental y del Sudeste Asiático".

Asimismo, informó que "19 de estos niños han sido sometidos a trasplante de hígado y uno falleció".