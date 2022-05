Bono: buena noticia de Anses para los que fueron rechazados

07/05/2022 - 21:04 País

En el marco del nuevo bono que ANSES otorga a un determinado grupo de beneficiarios hay quienes fueron rechazados y otros recibirán la suma de $18.000 en cuotas. Para los que forman el primer grupo sobre el mal llamado IFE la Administración Nacional de Seguridad Social dio una buena noticia en las últimas horas: este sábado el organismo presidido por Fernanda Raverta revisará todos los casos y la próxima semana ANSES habilitará una instancia de consulta.

Este sábado 7 de mayo finaliza el plazo para la inscripción al Bono de $18.000, aunque desde el jueves comenzaron a conocerse los resultados de las solicitudes y quienes hicieron el proceso previamente ya pueden ingresar a Mi ANSES para chequear si lo recibirán.

"No podés acceder al Refuerzo de Ingresos porque no cumplís con los requisitos establecidos" es la leyenda que les apareció en la pantalla de decenas de miles cuando intentaron acceder al beneficio, y que, según estas justificaciones, no aplicarían para recibir el bono de Anses.

Una ola de indignación ocupó las redes sociales luego de hacerse pública la evaluación socioeconómica que hizo Anses para determinar quiénes gozarán del beneficio, con algunos argentinos recurriendo a métodos poco ortodoxos para garantizar un lugar en la lista de los beneficiados.

En tanto, a partir de la próxima semana ANSES habilitará una instancia de consulta para aquellas personas que tengan dudas sobre las causas por las que no accedieron al Refuerzo de Ingresos. En este sentido, se brindará más información al concluir la inscripción.