Vizzotti firmó una resolución para promover el lenguaje y la comunicación inclusiva: “Es mucho más que una e”

09/05/2022 - 13:59 País

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó hoy una resolución ministerial que promueve el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva en todos los ámbitos del ministerio que encabeza, en el marco de los diez años desde la sanción de la Ley de Identidad de Género.



"Promuévase el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio y sus organismos descentralizados", indica el primer artículo de la resolución firmada esta mañana por la ministra durante el acto "Políticas de salud a 10 años de la Ley de Identidad de Género" organizado por la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación.



"Esto es un compromiso de seguir trabajando en función de lo que dice la ley, lo que creemos nosotros y lo que tenemos que hacer por delante", apuntó Vizzotti al inicio de su intervención, al encabezar un acto por el 10° aniversario de la sanción de la Ley N° 26.743 de Identidad de Género, en el Salón Carrillo de la cartera sanitaria.



La resolución, además, establece que la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud de la Nación estará a cargo de asistir técnicamente a las áreas ministeriales, los equipos técnicos y gestores de servicios para la implementación del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva.



"Esta resolución ministerial es mucho más que una 'e'", aseguró la ministra.



En este sentido, se dirigió "a todas las personas que lo quieran invisibilizar o lo quieren reducir" y dijo que "los convocamos a que se informen, que consulten, que vengan y se pongan en el lugar de las otras personas que hasta ahora no se sintieron incluidas en las políticas del Estado".