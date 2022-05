Javier Milei dijo que eliminaría el Ministerio de la Mujer: “No voy a pedir perdón por tener pene”

15/05/2022 - 13:04 País

El diputado nacional Javier Milei presentó su libro "El camino del libertario" en la Feria del Libro y al ser entrevistado lanzó polémicas declaraciones en las cuales aseguró que si llega a la presidencia el próximo año, eliminará el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

"No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde pista, porque la única igualdad es ante la ley", dijo. Y remató: "No voy a pedir perdón por tener pene".





Las declaraciones las llevó a cabo en un breve encuentro que tuvo también junto a Viviana Canosa, con quien tocó algunos temas puntuales como feminismo, la Presidencia en 2023 y la economía del país.

Milei denunció además que le "voltearon" un acto en La Matanza, pero dijo que siente un fuerte respaldo de parte de la juventud que lo felicita por su trabajo.

Por último, habló de las próximas elecciones, y aseguró que está armando una estructura a nivel nacional para que no le "roben" los votos. Y se animó a dar un pronóstico para el escenario electoral 2023: "Si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a decir en la conferencia del futuro presidente de la Argentina".