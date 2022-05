Historias detrás del Censo 2022: vio cómo vivía un padre con cinco hijos e inició una campaña solidaria

21/05/2022 - 13:27 País

Es de público conocimiento que este miércoles 18 de mayo se llevó a cabo en todo el país el Censo 2022, en medio de ese contexto, una censista llegó a un hogar y se encontró con una realidad muy dura, es por ello que quiso aportar su granito de arena y armar una colecta.

Se trata de la historia con la que se topó Marianela, una joven censista de la provincia de Córdoba, quien en medio de su recorrido casa a casa, no pudo evitar ayudar a un hombre del barrio Pueyrredón por la condición precaria en la que vive y cría a sus cinco hijos.

Entre lágrimas, Alejandro le contó a la censista que la mamá de los nenes se fue y se llevó todos los documentos, por lo que tuvo que realizar todos de nuevo. Consultado sobre si recibía alguna ayuda del Estado, comentó: "Tengo que ir a hacer los papeles, tengo miedo que me los quieran sacar, no cobro nada de nadie. Todo lo que comemos sale de mi trabajo de albañil en la calle".

Si bien era feriado nacional, Alejandro relató que él tenía que ir a trabajar de albañil, por eso estaba esperando que la censita pase por su domicilio. Y cuando se cruzó con Marianela, le pidió a ella que registre su casa para luego poder irse a cumplir con sus obligaciones.

Gesta solidaria

“Cuando él me empezó a contar la situación que está viviendo, se me partió el alma y tomé la decisión de publicar su historia para que la gente los ayude a que puedan vivir un poco mejor, porque así no se puede vivir”, contó la mujer, y agregó: “Empecé una colecta de vestimenta, mercadería, útiles para los chicos y lo que sea, porque les faltan un montón de cosas”.

Según dijo la joven, las personas que quieran colaborar con Alejandro y su familia pueden ponerse en contacto con ella a través del teléfono 3516158626.