Así está Candela, la joven que se desvaneció y cayó en las vías, justo cuando llegaba el tren

22/05/2022 - 08:46 País

En Podemos Hablar estuvo como invitada Candela Salazar, la chica que se salvó de milagro después de caer debajo de un vagón del tren.



El hecho sucedió en la estación Independencia del Ferrocarril Belgrano Sur, hace casi dos meses. Ocurrió cuando la joven esperaba el tren para ir a una entrevista laboral y se sintió mal, cayendo hacia las vías justo cuando llegaba el tren. Aclaró que había salido de su casa sin desayunar y ya era la hora del almuerzo.



Candela, la chica del milagro: se descompuso, cayó debajo del tren y sobrevivió. pic.twitter.com/jsyLBpw257 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) April 18, 2022





"Lo más grave que me pasó es que se me quebró una costilla y me perforó el hígado, pero después en manos, brazos, piernas no tuve nada. Teniendo en cuenta como se ve en el video, no es nada", agregó.



La joven dijo que tras la difusión del caso consiguió trabajo como manicura.