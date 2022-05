Fiesta clandestina en Olivos: el matrimonio presidencial quedó sobreseído tras el pago de $3 millones

23/05/2022 - 14:19 País

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó el pago resarcitorio de $1,6 millones del presidente Alberto Fernández y de $1,4 millones de la primera dama Fabiola Yáñez y los sobreseyó en la causa por participar de una cena de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante el período de aislamiento obligatorio.

Según revelaron fuentes judiciales, Mirabelli coincidió con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien ya había expresado su acuerdo con las dos sumas de dinero, que en total suman unos $3 millones, y serán donadas a una institución vinculada al ámbito de la Salud, a cambio del sobreseimiento de la pareja y que se cierre la causa iniciada nueve meses atrás, por la celebración del cumpleaños de Yáñez en la Quinta Presidencial en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, aceptó el pago resarcitorio de $1,6 millones del presidente Alberto Fernández y de $1,4 millones de la primera dama Fabiola Yáñez y los sobreseyó en la causa por participar de una cena de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante el período de aislamiento obligatorio.

Mirabelli coincidió con el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, quien ya había expresado su acuerdo con las dos sumas de dinero, que en total suman unos $3 millones, y serán donadas a una institución vinculada al ámbito de la Salud.

A cambio, se dictó el sobreseimiento de la pareja y que se cierre la causa iniciada nueve meses atrás, por la celebración del cumpleaños de Yáñez en la Quinta Presidencial en 2020, cuando las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del coronavirus no lo permitían.

Ahora el Presidente y la primera dama tiene 10 hábiles para depositarlo. "Fue algo que nunca debió haber pasado. Lo dije el primer día, fue algo producto del inconsciente colectivo con el que funcionaba Olivos en esa época, donde estaba repleto de gente, porque se había trasladado el trabajo allí", recordó el mandatario.

"Yo no escondí nada", agregó, y sostuvo que en cuanto tomó "conciencia de que pasó algo que no debió haber pasado me presenté en la justicia como un ciudadano común".

La propuesta en nombre del Presidente había sido realizada la semana pasada por sus abogados en esta causa, Marcelo Antonio Sgro y Fabián Musso. Pero no fue la única.

El primer acuerdo de compensación homologado por el juzgado fue el de la vestuarista Carolina Marafioti, que había ofrecido $200.000. También presentaron propuestas Fernando Consagra, Emanuel López y Santiago Basabilbaso, quienes donarían entre $250.000 y $300.000 para ser sobreseídos de manera definitiva.