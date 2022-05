“El que trajo al borracho que se lo lleve”: Sergio Berni arremetió contra Alberto Fernández

24/05/2022 - 12:23 País

Nuevamente, el Ministro de Seguridad de Buenos Aires, criticó duramente a la gestión de Alberto Fernández. Esta vez lo hizo durante una entrevista para un canal televisivo, en donde, sin filtros, embistió a la figura del presidente y responsabilizó a Cristina Kirchner, de haber elegido para el cargo.

En ese sentido, en las últimas horas, Sergio Berni manifestó que "el que trajo al borracho que se lo lleve", en una particular analogía con la fórmula gobernante y destacó que la vicepresidenta es "la única que tiene capacidad de conducción" dentro del espacio oficialista.

El Ministro de seguridad bonaerense se tomó un espacio para criticar y cuestionar directamente contra el mandatario. "El propio presidente dijo que no era peronista, sino que es socialdemócrata. Este modelo está carente de doctrina peronista, hay que volver a lo básico. Me acuerdo cuando Cristina lo nombró a Alberto como candidato a presidente que sentí que se venía el Big Bang".

De esta manera, Berni dejó en claro que su vínculo con el jefe de Estado ya está acabado, aunque tampoco tiene la mejor relación con el otro sector de la interna.

Con respecto a esto, dijo: "Me fui del kirchnerismo antes de las elecciones. No hablo con ella desde ese entonces. Tengo respeto y admiración pero está conformación del Frente de Todos no me gusta, hicieron un merengue. Ellos dos tienen que arreglar este problema".