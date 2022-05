Los argentinos que nacieron en los años 70 deben saber esto sobre la viruela del mono

24/05/2022 - 21:15 País

Recientemente, se advirtió a la comunidad que existe cierta franja etaria que mantendría una relación especial con la viruela del mono, el virus que está enloqueciendo al mundo en la actualidad. La advertencia viene por el lado de la vacuna antivariólica que se aplicaba en los años en los que la viruela afectaba a las personas.

Como se erradicó definitivamente esta enfermedad, dejó de aplicarse esta vacuna, por lo que no es descabellado pensar que los que nacieron en 1977 hacia atrás (año en que terminó dicho virus) podrían conservar todavía las defensas que les dejó la antivariólica y, por lo tanto, podría protegerlos también de la variante símica. Por lo consiguiente, la población menor de 45 años no tendría esta protección inmunológica.

Así lo explicó el infectólogo Jorge San Juan, consignado en una nota de La Nación, quien fue testigo de las últimas viruelas en el país. “Los que hoy tienen menos de 45 años no están vacunados, por lo que no tienen anticuerpos contra la viruela común como los más grandes”, comenta. “La vacuna antivariólica, que se dejó de aplicar cuando se certificó la erradicación de la viruela, protege en un 80% o 90% contra la viruela símica, una infección por un virus distinto, que no causa enfermedad grave ni muerte, sino una infección que se autolimita después de unos días”, explica.

“La vacuna se dejó de aplicar en 1977, por lo que las personas nacidas a partir de 1978 no tienen anticuerpos”, señala por su parte Silvia González Ayala, consultora en infectología del Hospital de Niños Sor María Ludovica, de La Plata, y profesora titular de enfermedades infecciosas en perinatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de La Plata.