VÍDEO: Viviana Canosa echó a Jorge Yoma de su programa

28/05/2022 - 12:04 País

Una fuerte discusión que se produjo este viernes entre el cantante El Dipy y el ex diplomático y legislador Jorge Yoma durante un programa de televisión terminó con la conductora del ciclo, Viviana Canosa, echando al dirigente peronista del estudio y calificándolo de “lacra” al considerar que es una persona “con un nivel de cinismo muy alto”.

Todo comenzó cuando el riojano junto al cantante El Dipy debatían en forma acalorada sobre la actualidad de la política argentina y la polémica por la fiesta de cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, en plena cuarentena estricta y en la Residencia de Olivos. Además, ambos dieron sus visiones -opuestas- respecto de las gestiones de los gobernadores en el norte del país.

En ese contexto, Yoma defendió al mandatario de Formosa, Gildo Insfran, y preguntó sarcásticamente si “llegó por concurso” a su cargo, lo que motivó la reacción del cantante, quien se levantó de su silla y respondió: “¿Sabés por qué esto no va a cambiar nunca? Porque vivimos en el pasado. Estamos hablando de Perón en el 2022″.

Fue en ese instante en el que la conductora del programa frenó la discusión y le pidió al ex diputado y senador por La Rioja que se retirara del estudio, para luego argumentar su decisión con un discurso en contra de la dirigencia política.

“La verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. No quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de los dos”, sostuvo la periodista, mientras su invitado se retiraba del canal.

Por otro lado, visiblemente molesta, manifestó: “El honor no tiene precio. No se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes, la Argentina es impune, y yo a esta Argentina no la soporto más. No soporto más a los Yoma de la vida, a los Albertos Fernández, a las Cristinas Kirchner, a estas lacras que son ricas mientras el pueblo es pobre”.

Sobre el cierre de su argumentación, Canosa aseguró que “esta clase de política y de políticos no van más”, insistió con que “esta conversación no conducía a nada” y opinó que lo que se estaba haciendo era “ensuciar la memoria de los que murieron” durante la pandemia.