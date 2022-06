Boleta Única de Papel: la oposición ya pidió fecha de sesión especial para debatir el proyecto

02/06/2022 - 13:21 País

Diputados nacionales de bloques de Juntos por el Cambio formalizaron hoy su pedido de una sesión especial para el próximo miércoles para tratar el proyecto que busca implementar el sistema de Boleta Única de Papel para las elecciones presidenciales.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, los diputados de JxC pidieron que se convoque a una sesión especial para el próximo miércoles a las 10 para tratar el dictamen firmado el martes pasado por JxC, el Interbloque Federal y Juntos por Río Negro, en un plenario de comisiones, mientras el Frente de Todos consiguió 57 firmas en contra de la Boleta Única.

"Más transparencia electoral para una democracia más robusta", aseguró el jefe de bloque de la UCR, Mario Negri, al anunciar el pedido, que lleva las firmas de Miguel Nanni, Margarita Stolbizer, Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (CC) Alejandro 'Topo' Rodríguez (Interbloque Federal), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) José Luis Espert (Avanza Libertad), entre otros.

Para aprobar la iniciativa, la oposición necesitará 129 votos afirmativos, y suma entre los tres bloques 126 sufragios pero si agrega a los cuatro diputados de la derecha alcanzará 130 diputados.

El martes, desde el oficialismo, el presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, dijo: "Nosotros venimos a este debate, que es una simulación porque ni siquiera pudimos discutir entre nosotros las posiciones políticas".

"No pudimos hacer un análisis de lo que se dijo en reuniones anteriores respecto a los distintos invitados y encima se dicen cosas que van en contra de lo que los bloques opositores manifestaron en otras instancias. Me parece que si queremos encontrar una forma de llevar adelante el debate, no es justamente dando consejos a nuestro bloque", amplió.

