Durante 20 años sufrió bullying, y ahora trabaja de “asustador” en YouTube

04/06/2022 - 15:46 País

A lo largo de dos décadas Maxi Miller fue blanco de bullying. Sin embargo, todo cambió cuando salió en defensa de su hermano, que también era hostigado. A partir de entonces, Maxi pasó a convertirse en un youtuber viral.

La historia de Maxi Miller termina y arranca en un túnel oscuro. En orden invertido, en su caso el final estuvo antes que el principio. Todo pasó un día en plena pandemia.

En un pasadizo de una plaza de Ituzaingó, murió. Dejó de existir el Maxi “sometido y víctima del bullying durante 20 años”. Al instante, nació el monstruo que lo salvó.

Espejo de su propia vida, aquel túnel no tenía salida. Allí se había metido uno de sus hermanitos en su cumpleaños. Le llamó la atención que, en vez de soplar las velitas, el chico escapara.

Lo siguió y descubrió que sus supuestos amigos lo cargaban sin piedad. Fue como un déjà vu. Pasó por su cabeza su propia historia de gastadas y dolor. Como un Hulk atrapado en un cuerpo humano, rompió sus estructuras internas y explotó.

Las primeras palabras de su monstruo fueron “¡Hola niños!”. Se escuchó con una voz estridente frente a su normal tono apagado. Su mirada eternamente tímida fue desplazada por una terrorífica. Su monstruo mostró como arma los dientes desparejos que el antiguo Maxi se había acostumbrado a ocultar. Se sintió invencible. Al grito de “¡Hola niños!” corrió a los chicos. Rápidamente ellos cortaron los azotes verbales a su hermano.

Maxi lo recuerda como la primera vez en su vida que la balanza se inclinó a favor de la debilidad. Causalidad o azar, justo había ahí una cámara registrando todo. El video corrió de celular en celular y se viralizó. Su “¡Hola niños!” atravesó las fronteras del conurbano y voló hacia distintos puntos del país y el mundo. En un efecto dominó masivo, cosechó inmediatamente comentarios de apoyo. Su “Hola Niños” había detenido el bullying.

“Siempre me gustó subir videos pero ese video superó todo. Recuerdo que no lo pensé demasiado. Para defender a mi hermano me salió gritar “¡Hola niños!”. Los chicos se asustaron, dejaron de molestarlo y terminaron pidiéndole perdón. Es más, después se hicieron amigos”, cuenta Maxi.

Fue solo el principio. La repercusión del video del túnel fue tan increíble que empezaron a pedirle más videos de su monstruo “asustando”.

Rápidamente fue creciendo en seguidores que pasaron de decenas a millones en distintas plataformas. La ecuación de sus videos siempre fue la misma: “asustar a los malos y divertir a los buenos”. En solo dos años, Maxi se transformó en un youtuber de culto. Su “Hola niños” es marca registrada.

“´Hola niños´ surgió porque necesitaba sacar lo que tenía guardado durante tantos años. ´Hola niños´ no tiene miedo. Asusta pero sobre todo divierte. Da consejos de autoestima y de amor por uno mismo. Pelea por sus sueños”, describe Maxi a su alter ego. “Mis videos tienen un mensaje de superación”, agrega.

Parte de su propio camino de hostigamientos constantes. Aunque algo diluído, el pasado le recuerda el origen de todo. Las imágenes siguen ahí. Maxi a los 9 años burlado por sus dientes y su manera de hablar.

Maxi escupido y golpeado en el recreo. Maxi haciendo el esfuerzo de ir al colegio después de llorar a escondidas toda la noche. El sonido de las risas y las burlas. Su terror, su bronca y su tristeza.

Su impotencia y su silencio. Después, una adolescencia tortuosa con la misma impronta. Su mamá haciendo lo imposible para llevar adelante la casa pese a sufrir violencia de género. Los abrazos de sus abuelos como remanso. Y el quiebre: su hermanito y la pesadilla del túnel. Su salida del infierno. “Me duele no haber tenido una niñez y una adolescencia feliz”, dice con nostalgia.

Sin embargo, prefiere anclar en un presente que lo redime. A los 29 años, su “¡Hola niños!” lo rescató. Hoy su túnel tiene salida y luz. Sigue haciendo videos con miles de reproducciones. Trabaja de monstruo en eventos de todo tipo, sobre todo en tiempos de Halloween. Viajó por varios países del mundo, entre ellos España donde convivió con “YoSoyPlex”, un youtuber megaestrella que ya es su amigo. En su horizonte también hay proyectos de películas y series en la Argentina y el exterior.

En las sombras y con el celular en pausa, su muletilla es: “Y aquí estoy”. La repite seguido y se fortalece. Además de seguir creciendo como youtuber, tal vez estudie medicina.

“Siempre quise curar a los demás”, comparte. Empezó por él. Pudo sanar las heridas de su alma pese a haber muerto emocionalmente muchas veces. Su monstruo venció a los monstruos.