Jubilación y medio aguinaldo: los beneficiarios que cobran este miércoles 8 de junio

08/06/2022 - 09:00 País

Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 0 y cuyos haberes no superen los $ 42.178 podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a junio junto al medio aguinaldo en las sucursales bancarias por ventanilla.



También hoy cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y las universales por Hijo (AUH) con documentos finalizados en 0, todas con tarjeta de débito, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



Con el abono del aumento del 15% por la Ley de Movilidad para Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones, los jubilados que perciban el haber mínimo cobrarán un total de $ 37.524,96 durante el trimestre junio-agosto.



La Anses recordó que, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.