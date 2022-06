Falleció el bebé de la pareja mendocina que estaba varada en Punta Cana y al que le negaban atención

09/06/2022 - 10:41 País

El bebe de la pareja de jóvenes mendocinos que nació de manera prematura en la ciudad de Punta Cana mientras estaban de vacaciones, y que por su delicada situación de salud debió quedar internado mientras sus padres lidiaban con la cobertura médica, falleció anoche en una clínica de esa ciudad dominicana, informaron los progenitores a través de las redes sociales.

"Se nos fue nuestro bebé y con él nuestros corazones. No queríamos dejar de informarles porque no hay palabras para agradecer tanto cariño y fuerza que recibimos a la distancia", escribió Marianela Mayol, quien había viajado con un embarazo de 27 semanas y autorización médica a Punta Cana junto a su pareja, Federico Ramos.

Tras dar a luz de manera prematura en un hospital, Mayol, de 32 años, había denunciado que en la clínica le retuvieron el pasaporte debido a que la tarjeta de crédito con la que había comprado el pasaje y que otorga un seguro y la cobertura adicional contratada no se hacían cargo de los gastos de la internación del bebe, quien estuvo internado en grave estado tras sufrir tres paros cardíacos.

Como los seguros le indicaban que la cobertura no incluía al recién nacido, las autoridades del hospital de Punta Cana retuvieron la documentación hasta que se realizara el pago del servicio médico, según la narrado por Mayol.

La mujer había comenzado el 3 de junio con trabajos de parto y la tuvieron que internar de urgencia en el Hospital IMG, donde el martes le dieron el alta, aunque su bebé permaneció internado.

Mayol relató entonces a medios locales que tanto la tarjeta de crédito como la empresa de seguros que contrató se negaban a afrontar los gastos de la internación en Punta Cana.

"Cumplimos con todos los requisitos que pide VISA para contratar el seguro, como pagar el viaje con esa tarjeta y nos enviaron un certificado de cobertura, pero ayer me dieron el alta médica y no me dejan salir del hospital; tienen los pasaportes retenidos y no me dejan ni bajar al segundo piso (a neonatología) porque el seguro no envía el certificado de garantía de que se harán cargo del pago", dijo al diario digital MDZ.

Asimismo, sostuvo que en una de las comunicaciones con el seguro médico le indicaron que "probablemente el bebé no tenga cobertura, porque no se contrató un seguro para él, con los datos suyos".

"No se sacó el pasaje aéreo con la tarjeta, algo ridículo, porque viajó en la panza", relató.