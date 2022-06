Macri: “La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala contiene una peligrosa amenaza a todo el orden democrático”

30/06/2022 - 00:53 País

La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru, que se encuentra internada en Jujuy a raíz de una trombosis venosa profunda, recibió ahora la crítica de Mauricio Macri, quien definió el gesto del Presidente como “una peligrosa amenaza a todo el orden democrático”.

A través de sus redes sociales, el ex mandatario dijo que “la intempestiva visita en el día de hoy del presidente Fernández a Milagro Sala es un evidente desafío a la Justicia, a la autonomía provincial, la autoridad del gobernador y al pueblo jujeño”.

Alberto había asegurado este miércoles que la dirigente de la Tupac Amaru es víctima de una persecución judicial y apuntó contra jueces provinciales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a quienes exigió que empiecen a “enmendar las barrabasadas que se hicieron“.

“Espero que los tribunales de Jujuy tomen mis críticas del mejor modo. Por favor, los insto a revisar lo que están haciendo, no es un buen modelo para el país. Lo mismo para la Corte Suprema, que resuelven con urgencia las cosas que atañen a sus intereses, que por favor le impriman la misma urgencia al recursos de queja presentado por Milagro Sala”, desarrolló el Presidente tras visitar a la líder de la Tupac Amaru.

En ese sentido, Macri agregó: “El gesto presidencial va más allá y contiene una peligrosa amenaza a todo el orden democrático. Es importante que sepan que los argentinos estamos juntos y atentos. No podrán pasar por arriba de la Justicia”.

Por si parte, Gerardo Morales consideró que fue “una falta de respeto” al pueblo jujeño que el mandatario sólo haya viajado para realizar una “visita personal” a la líder de la Tupac Amaru.

“Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En la medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, advirtió Morales.

Milagros Sala tiene varias condenas en su contra. El año pasado, la Corte dejó firme una pena de dos años de prisión por amenazar a policías. Sala tiene otras condenas que todavía no están firmes y se encuentran apeladas. Una es a 13 años de prisión por el delito de asociación ilícita por el desvío de 60 millones de pesos destinados a cooperativas para la construcción de viviendas sociales. Otra es a cuatro años de prisión por lesiones graves contra otro dirigente social de la provincia en 2006. Además, hay otras investigaciones que aún no fueron elevadas a juicio oral y público.