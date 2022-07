Jorge Lanata: “dos ministros cercanos a Alberto, me dijeron que no termina su mandato”

02/07/2022 - 21:24 País

Jorge Lanata analizó la inesperada renuncia de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía. En diálogo con “La Previa” de Radio Mitre, el periodista planteó que este es “el golpe más complicado que puede tener” Alberto Fernández, quien “viene perdiendo el poder desde hace mucho”.

“Me parece rara la reacción de Alberto. Comunica que va a designar al nuevo equipo, que va a ser parecido al que estaba hasta ahora. Lo que yo me pregunto es si van a poder hacerlo. Realmente creo que no”, planteó el conductor de “Lanata sin Filtro”, quien se preguntó “quién se anima a agarrar el ministerio en este momento” ya que “es una papa caliente”.

Jorge Lanata contó que Martín Guzmán había empezado a analizar la posibilidad de dar un paso al costado hace meses, cuando tuvo una fuerte discusión con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, sobre la suba de tarifas: “Cuando el ministro de Economía no puede echar a un subsecretario está en problemas”.

“Hay otra cosa que se metió en el medio, que es la segmentación de las tarifas. El gobierno había arreglado con el FMI que lo iba a hacer el 1 de junio y estamos a 2 de julio y no se hizo porque el kirchnerismo duro traba su implementación. Es mucha guita que el Estado sigue dejando de cobrar”, advirtió.

Asimismo, Lanata se refirió al mensaje que Cristina Kirchner escribió en su cuenta de Twitter tras el acto por el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, en el que no hizo mención a la renuncia de Guzmán: “¿Qué quiere decir? ¿Que lo deja solo a Alberto? ¿Que no se va a hacer cargo de la salida de Guzmán? Es una mezcla de cosas”.

Sobre la pelea interna del Frente de Todos indicó: “Yo nunca vi, y esto lo he hablado con funcionarios, a un gobierno como este en mis 40 años de profesión. Uno siempre ve peleas internas, pero no que el ministro diga una cosa y el que está abajo otra. Eso provoca que hoy nadie firme nada. Los presupuestos están subejecutados. Está la plata pero no la gastan porque todo el mundo tiene miedo de quedar pegado con algo”.

En ese sentido contó que el jueves Guzmán le dio un ultimatum a Alberto Fernández por la política energética, y que el presidente no le dio una respuesta clara: “Le dijo que necesita controlar el área porque lo que está pasando es un delirio. Alberto le dijo que sí y empezó a alargar hasta hoy, que se hinchó los huevos y se fue. Guzmán te diría que no lo traicionó y que lo aguantó bastante. Se lo bancó y hoy se hartó”.

“Un nuevo ministro de Economía tiene que surgir de algún consenso entre el kirchnerismo y Alberto. Si no, esta crisis se lo lleva puesto”, añadió Jorge Lanata, quien reveló un dato crucial sobre charlas que mantuvo con funcionarios del riñón del jefe de Estado: “La semana pasada hablé con dos ministros cercanos a Alberto que me dijeron que no termina su mandato. Necesita demostrar que puede completar su gobierno”.