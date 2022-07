Lágrimas en la despedida de Guzmán del Palacio de Hacienda

04/07/2022 - 16:19 País

El ex ministro de Economía Martín Guzmán pidió al personal del Palacio de Hacienda apoyar a su sucesora, Silvina Batakis, y al presidente Alberto Fernández durante su despedida, en la que hubo abrazos, lágrimas y cánticos.

Después de dos años y medio gestionando la deuda, la crisis heredada y el desafío económico global fruto de la pandemia, Guzmán se despidió del personal del ministerio, mientras afuera del edificio los mercados exhibían una alta volatilidad.

En la despedida de su equipo y empleados el ex ministro lloró y se abrazó con los integrantes de su equipo y empleados de la cartera.

Casi un centenar de personas se aglutinaron en la biblioteca del Palacio de Hacienda y se escucharon cánticos futboleros como el "Olé olé olé olé, Martín, Martín".

"Fueron dos años y medio muy difíciles por la crisis, la pandemia y la guerra, pero hay una Argentina con mayores oportunidades y mayor fortaleza", dijo el ex ministro.

"Viene Batakis, hay que acompañarla, es muy buena y profesional, y hay que ayudar al Presidente", aseguró.

En su breve discurso, el ex funcionario valoró el trabajo del personal del ministerio y destacó el esfuerzo de su gestión, fuertemente cuestionada por Cristina Kirchner y La Cámpora. "Siempre hicimos todo pensando en la Argentina, defendiendo a los argentinos, con responsabilidad, cómo un equipo de patriotas", sostuvo. Y hacia el final se quebró. "No soy un robot, me emociono", dijo haciendo un esfuerzo por contener las emociones.