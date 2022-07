VIDEO | Juan Grabois desaforado contra Alberto Fernández: "¿Para qué te pusimos ahí?"

20/07/2022 - 14:35 País

Este miércoles Juan Grabois encabezó un acto en el Puente Pueyrredón, en otra jornada de marchas y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en los principales distritos del interior del país. "¿Para qué te pusimos ahí?", cuestionó.

El dirigente social le pidió a Alberto Fernández y a la Vicepresidenta que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. “En este momento el problema de Cristina no es nuestro problema. El principal problema es la miseria que hay en Argentina”, enfatizó.

Luego arremetió: “¡Por qué no se dan cuenta de que no es política nada más, la put* madres!. Es obvio que esto no da para más. Algunos gauchos acá estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle para que no siga habiendo hambre en la Argentina”.

Entre gritos, profundizó sus exigencias. “Alberto, mirá a lo que llegamos. A pedirte que no haya extrema pobreza en uno de los países más ricos del mundo. Que todo el mundo tenga arriba de la canasta alimentaria. Si no hay para que salgamos de la pobreza, por lo menos que no haya indigentes”.

Grabois le pidió al Presidente que “los salarios estén por arriba de la línea de pobreza. “Es fácil Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el salario universal inventa otra cosa".



