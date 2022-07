Alberto Fernández: "No me van a torcer el brazo. Los necesito a todos movilizados"

22/07/2022 - 13:36 País

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la necesidad de que "la puja distributiva se vuelva en favor de los más necesitados", dijo que necesita de todos los sectores "movilizados" y aseguró que no le van a "torcer el brazo" en el marco de su gestión de Gobierno.

"Los necesito a todos movilizados, acompañando una oportunidad que no debemos perder, la de crecer con dignidad. Sepan los que me quieren torcer el brazo, que no me lo van a torcer. Cuento con todos y cada uno de ustedes", le dijo el Presidente a gobernadores, ministros y dirigentes del Frente de Todos, reunidos en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario, donde se anunciaron inversiones en materia de ciencia y tecnología.

Recordemos que los mismos se encontraban reunidos en el marco de un acto en el Museo del Bicentenario, donde se anunciaron inversiones en materia de ciencia y tecnología.

