VIDEO | "Cuando la Patria está en peligro, todo es lícito": Aldo Rico convocó a los militares

El ex carapintada e intendente de San Miguel, Aldo Rico, publicó en las últimas horas un video en el que analiza la crisis del país y llama a las Fuerzas Armadas a organizarse para defender la Patria. "Es un llamado a reunión antes de las crisis. Hoy la patria es una anarquía y no hay gobierno".

"Las circunstancias de violencia se van a profundizar. Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes", comenzó su descargo el ex militar.

En ese sentido consideró que "tenemos que organizarnos, unirnos, para eso hay que volver a tomar los enlaces y organizarnos donde se esté. Es un llamado a reunión antes de las crisis o de las batallas como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito menos dejarla desaparecer".

"Hemos luchado contra el inglés y contra la subversión, en defensa de los valores más importantes de nuestra patria", agregó Rico.

Por último sostuvo que las Fuerzas Armadas "están conducidas por un delincuente terrorista que fracasó", refiriéndose a Jorge Taiana, quien estuvo preso en la ultima dictadura militar por un supuesto atentado contra la triple AAA.

