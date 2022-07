Agregan nueva fecha al calendario de feriados 2022

23/07/2022 - 22:54 País

En el mes de agosto, los argentinos tendremos el feriado del día 17, pero ahora se agregó una fecha más que será incluida en el calendario 2022.

Vale empezar aclarando que según el calendario oficial, el próximo feriado será en realidad el lunes 15 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General. José de San Martín), en lugar del 17 de agosto, que cae día miércoles. Esto es a los fines de que se convierta en un fin de semana largo.

No obstante, hay otra fecha que fue agregada al calendario de feriados 2022 en Argentina, pero que es exclusivamente para una provincia en particular. Así es que el próximo martes 23 de agosto, Jujuy festejará el 210° aniversario del Éxodo Jujeño. Por ese motivo, la jornada será no laborable y los habitantes de la provincia norteña podrán así tener otro día de descanso.

La fecha, que de acuerdo a lo establecido por la ley local es "inamovible", también implica la suspensión de las actividades educativas. El objetivo de la administración local es "rememorar la gesta heroica, donde confluye la figura del General Manuel Belgrano y la de un pueblo que imita respondiendo al llamado de la patria", según la normativa provincial.

Los fines de semana largos que quedan en 2022

El del viernes 7 de octubre (declarado feriado por fines turísticos) que se combina con el feriado del lunes 10 de octubre (se traslada el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

El del domingo 20 por el Día de la Soberanía Nacional y por fines turísticos el feriado pasa al 21 de noviembre.

El del jueves 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el feriado por fines turísticos pasa al viernes 9 de diciembre.