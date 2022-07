Paramérica, la agroexportadora tucumana fuertemente posicionada en el mercado internacional de comodities

25/07/2022 - 00:17 País

Paramérica, líder en la exportación de porotos negros, consolidó su performance comercial ofreciendo un servicio de gestión integral en la logística de exportación. En los últimos años diversificó sus negocios hacia la producción y exportación de limones y azúcar. También producen semillas.

En la actualidad, el principal desafío de todas las empresas que integran el mapa productivo agroexportador argentino pasa no sólo por hacer crecer el volumen de sus operaciones sino también y, principalmente, por agregar valor a distintos niveles: en las procesos productivos, en la generación de productos manufacturados, en los servicios que prestan a sus clientes, etc.

Así lo vive Paramérica, empresa insignia de Grupo Ruiz. Fundada en 1994 bajo los valores y la cultura de una empresa familiar, la empresa de origen tucumano es actualmente uno de los principales actores en la exportación de granos. De hecho, uno de los líderes mundiales en la comercialización de poroto negro.

“Casi desde el inicio de nuestras actividades advertimos que la performance internacional de Paramérica dependía de nuestra capacidad para fortalecer y hasta dominar la cadena de valor del negocio, pues no se trata solamente de producir granos. Hay muchos aspectos clave que pasan por la gestión comercial, la logística productiva, etc.” afirma Carlos Ruiz, uno de los directores de la Compañía quien luego agrega: “así fue como decidimos abordar el negocio de manera integral. No fue fácil, nos llevó años de trabajo y lo logramos gracias a nuestra cultura de empresa familiar capaz de ponerse al hombro cualquier desafío y sacarlo adelante. Lo cierto es que hoy contamos con 20.000 hectáreas de producción propia, planta de procesamiento propia con cuatro líneas de producción y capacidad para procesar 400 toneladas diarias, capacidad de traslado de la producción desde el campo hasta la Planta con camiones propios, certificaciones que nos permiten ingresar a los mercados más exigentes del mundo, etc. Y, lo más importante, la capacidad de resolver íntegramente la logística de exportación en nuestras instalaciones y con personal propio, ya que contamos con oficina de Aduana y SENASA, más una balanza habilitada por INTI. De esta manera, todos los contenedores que salen de la planta de Paramérica son despachados directamente a puerto, sin intermediarios. Estoy convencido de que así hemos construido una verdadera ventaja competitiva que nuestros clientes, en los cinco continentes, saben apreciar. Hoy, los productos de Paramérica llegan a todo el mundo”.

Nuevas unidades de negocios. La misma visión

Los últimos seis años de Paramérica estuvieron signados por la diversificación del negocio, iniciativa que fue exitosa gracias a la férrea decisión de apoyarse en su principal ventaja competitiva: la gestión integral de procesos. “Aplicamos a otras actividades, siempre vinculados con la producción agrícola, la cultura de trabajo y visión de negocios que supimos forjar en Paramérica”, asegura Carlos Ruiz.

• Cítricos. En 2016 Paramérica ingresó al negocio de la producción y exportación del limones. Con más de 1.000 hectáreas plantadas en fincas propias radicadas en Tucumán y Salta, el foco de la actividad está puesto en la “fruta fresca”. Los limones llevan las marcas NoniLemon, Yatasto y Yánima.

• Azúcar. En 2018 Paramérica adquirió el Ingenio San Isidro, empresa emblemática de la industria azucarera de Argentina y Sudamérica, radicada en Campo Santo, provincia de Salta. Produce azúcar orgánico y convencional, mieles y melazas, alcohol buen gusto y alcohol anhidro. El 75% de la producción tiene destino de exportación.

• Semillas. A través de una alianza estratégica con la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (de Tucumán), en 2019 la Empresa lanzó Paramérica Semillas, exclusivamente orientada a producir nuevas variedades de garbanzos y porotos con adaptabilidad garantizada a las condiciones climáticas de la Región, incluyendo Red de Ensayos para probar su resistencia a sequías, enfermedades y plagas. En la actualidad Paramérica Semillas cuenta con cuatro nobles productos: TUC 150 (Poroto Blanco tipo Navy); TUC 190 (Poroto Rojo LRK); TUC 250 (Poroto Carioca); TUC 560 (Poroto Negro); TUC 450 (Garbanzo tipo Desi); TUC 403-464 y 475 (Garbanzo tipo Kabuli).

Alianzas estratégicas como factor de crecimiento

Indudablemente la diversificación de negocios, los estándares de calidad alcanzados y la gestión integral de la logística de exportación se han transformado en tres factores clave de éxito para Paramérica. Esto ubica a la empresa en posibilidades ciertas de concretar operaciones de exportación de gran volumen en cualquiera de las actuales unidades de negocios. Así las cosas, al menos dentro de la región NOA, Paramérica han ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor. Carlos Ruiz lo explica de esta manera: “con suma humildad y como resultado de muchos años de trabajo nos sentimos en condiciones de ser dinamizadores de un sistema productivo regional. Desde hace varios años estamos generando vínculos asociativos y colaborativos con pequeños productores que, por distintas razones, no pueden alcanzar una escala de nivel internacional y que ven en nosotros un aliado estratégico. Como primera medida fijamos una política de calidad muy clara que nos permita garantizar el mismo producto que logramos en nuestros campos y a partir de ahí se produce un círculo virtuoso donde todos quedamos satisfechos: el productor asociado, Paramérica y obviamente nuestros clientes de todo el mundo. También hemos empezado a replicar este esquema con algunos productores de otras regiones, incluso de Córdoba”.

Proyectos que pretenden dejar huella

Toda empresa tiene una visión acerca del futuro. La de Paramérica pareciera estar relacionada no sólo con fortalecer su posicionamiento y ganar mercados (lo cual sería esperable y hasta obvio) sino también con otros aspectos más trascendentes, tales como fortalecer alianzas con productores de distintas regiones, comprometerse con la generación de empleo genuino, facilitar el desarrollo de las comunidades donde están radicadas las distintas unidades productivas de la Compañía, etc. “En lo comercial, advertimos un crecimiento muy marcado en la demanda de productos orgánicos y estamos totalmente preparados para dar respuesta y crecer en ese tipo de producción. Pero lo más importante pasa por otro lado: somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad como actor productivo dentro de un sistema que nos contiene pero que también nos necesita” afirma Carlos Ruiz. Luego completa diciendo: “el futuro de Paramérica tiene que ver con la calidad, la mejora continua, la producción responsable y sustentable. Con estar a la vanguardia de todas las tendencias y avances tecnológicos que el sector va generando, resolviendo luego su adaptabilidad a nuestra Región. De hecho, una actividad que hacemos desde hace años y que sólo interrumpimos por la pandemia es tener un calendario anual de participación en ferias y exposiciones del sector en todo el mundo.”

Con un entusiasmo que contagia y cerrando esta nota, Carlos Ruiz nos comenta: “si hay un proyecto concreto que nos enorgullece y que en breve tendrá vida es la apertura de un desvío ferroviario del tren Belgrano Cargas hacia nuestras instalaciones. Concretamente el tren ingresará a nuestra Planta, de manera tal que podremos realizar desde aquí despachos directos a los puertos de Rosario y Retiro, de manera más ágil y bajando costos a nuestros clientes.

Datos de contacto

Web: www.paramerica.com.ar

Mail: comercial@paramerica.com.ar

Paramérica en cifras

GRANOS

Capacidad productiva: cuatro líneas continuas de procesamiento. 400 toneladas diarias. Flota propia de logística y transporte.

Depósito: 10.000 m2 de uso general. 6.600 m2 de depósito para producto terminado y con destino de exportación.

Destinos de exportación: Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Guatemala, Chile, EEUU, Italia, Portugal, Reino Unido, Pakistán, Norte de África.

Últimos volúmenes exportados. 2021: 30.000 tn; 2020: 45.000 tn; 2019: 25.000 tn; 2018: 43.000 tn; 2017: 30.000 tn.

LIMÓN

Capacidad productiva: 648 hectáreas en producción. Tres marcas activas: NoniLemon, Yatasto y Yánima.

Destinos de exportación: Rusia, España, Canadá, Países Bajos, Italia, Inglaterra, Grecia, Lituania, EEUU.

Últimos volúmenes exportados: 2021: 2.400 tn; 2020: 3.200 tn; 2019: 1.800 tn; 2018: 1.662 tn; 2017: 4.400 tn.