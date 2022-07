El desgarrador relato de una niña de 10 años que fue violada por la pareja de su madre

27/07/2022 - 14:40 País

Una mujer ingresó a su casa en el partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, y descubrió que su pareja estaba violando a su hija de 10 años. El violador es un teniente de la Policía Bonaerense y fue detenido.

La mamá de la víctima, oficial de la fuerza, llegó a su domicilio y se encontró con su hija semidesnuda, quien le contó qué había pasado, mientras lloraba desconsoladamente.

“Estaba en casa, me pidió que me ponga una pollera y me saque la bombacha. Después me llevó al sillón y me dijo que me siente, me puso una frazada encima, me tapó y me metió los dedos en la vagina y después el pi...”, comenzó la niña.

Y siguió: “Justo llegaste vos y salí corriendo para la pieza, porque él me dijo andá a cambiarte. No es la primera vez que me lo hace”.

De este modo, la mujer hizo la denuncia y el cuerpo médico confirmó que la nena de 10 años había sido violada recientemente y que es sometida a esto desde hace tiempo.