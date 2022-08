VIDEO | Tuvieron que enterrar a su madre porque no había ningún empleado en el cementerio

03/08/2022 - 00:59 País

Tránsito Trinidad Quijano falleció a los 89 años el día sábado 30 de Julio, la llevaron al cementerio de Pozuelos, departamento Río Hondo, Santiago del Estero, para enterrarla el día domingo y no había sepulteros.

Ramon Lizarraga uno de sus hijos cuenta lo sucedido, "llegamos y no había quien nos reciba en el cementerio, hicimos unas llamadas telefónicas para que se enteren de la situación pero no llegó ninguna persona, entonces decidimos entre todos los que acompañaron a mi madre realizar la sepultura, tres personas bajaron a la fosa para recibir el féretro, no había cuerdas ni palas para realizar esta tarea, se logró dejar el ataúd en la fosa y comenzamos a taparlo arrojando tierras con nuestras propias manos y utilizando algunos elementos como ser cerámicos para empujar la tierra y poder realizar la sepultura".

El video del entierro se viralizó en las redes y causó indignación entre los usuarios.