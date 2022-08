Alberto Fernández: "Nunca es un gasto destinar recursos para la formación de los jóvenes"

04/08/2022 - 13:50 País

El presidente Alberto Fernández destacó hoy que "invertir en educación es pensar a futuro y nunca es un gasto", y afirmó que "la Argentina no puede ser pujante solo si juega con títulos y bonos o con la importación de productos primarios", al encabezar en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el lanzamiento del Programa de Formación de Jóvenes Argentinos para el Trabajo (Forjar) junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk.



"Los países que crecen son los que invierten en educación. Nunca es un gasto destinar recursos para la formación. Argentina nunca puede ser pujante si solo se dedica a jugar con título y bonos de deudas o apuesta a la producción de productos primarios", señaló Fernández al encabezar este acto.



Además, el jefe de Estado remarcó que la educación técnica “es vital para el desarrollo del país”, y remarcó la necesidad de “acercar la ciencia a las escuelas”, al tiempo que destacó la creación de universidades nacionales que se llevó a cabo durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.



"Cuando pensamos en esas universidades, que muchos dicen que no sirven porque los pobres no pueden acceder a ellas, lo hicimos pensando en acercar la educación a la gente, a los lugares más lejanos", afirmó Fernández.



Fernández sostuvo que "en política no todo es lo mismo", y recordó que durante la gestión de Néstor Kirchner "se puso en valor a la educación técnica".



El Presidente recordó que cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, el país tenía "una carencia de ingenieros" en el marco de un proceso de reactivación industrial, pero afirmó que también "faltaban matriceros, torneros y electricistas" porque en los años '90 se había desarticulado el sistema de educación técnica del país.



"Por eso la educación técnica es vital para el desarrollo del país. Tenemos que acompañar el conocimiento básico con el desarrollo de la ciencia y la técnica es la forma en la que crecen los países", apunto.



Para Fernández, "integrar a la Argentina es más amplio que potenciar un solo sector" de la economía, y afirmó que el país "debe desarrollar la ciencia en todas sus potencialidades para producir más y mejor".



Por su parte, Perczyk que la ley de formación técnica profesional, impulsada durante la gestión de Daniel Filmus, como ministro de Educación "puso en valor" la formación industrial en Argentina, y destacó la implementación del programa Forjar.



"Las escuelas y los centros de formación son centrales para la recuperación de la Argentina. Esperemos que eso redunde en más chicos y en mejor formación", subrayó durante su exposición.