EN VIVO | Juicio a CFK: "No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción”

El fiscal federal Diego Luciani reanudó hoy su alegato final en el juicio oral por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados.



"No podemos creer lo que vemos. Lo vemos y analizamos una y otra vez y no lo podemos creer. No puedo creer cómo pudieron pasar inadvertidos semejantes actos de corrupción y manipulación de la obra publica en Santa Cruz", disparó hoy Luciani en su alegato.

Ante el Tribunal Oral Federal 2 la fiscalía abrió la tercera jornada de su alegato, que estará dedicada a continuar con el análisis de las 51 licitaciones que según la acusación se habrían direccionado a favor de empresas del también juzgado Lázaro Báez.

El juicio se realiza de manera semipresencial y -salvo la Vicepresidenta, que obtuvo autorización para no presenciar esta audiencia por motivos de su agenda parlamentaria en el Senado Nacional- estaban conectados a la plataforma Zoom los restantes imputados.

Luciani comenzó a analizar la licitación número 19 de 2006 y, luego, avanzó en las siguientes, en una exposición de la que también participará su colega el fiscal Sergio Mola, en la audiencia que durará toda la jornada.

"El proceso cada vez estaba más aceitado, el aparato ilegal seguía funcionando cada vez mejor", opinó el fiscal al exponer sobre la licitación número 20 que se hizo por 24 millones de dólares, al valor en esa época de la divisa extranjera, recordó.

"Con la maquinaria que tenía Austral nunca podría haber realizado este proyecto", sostuvo sobre la empresa "Austral Construcciones" de Báez

