Fuerte respaldo del Gobierno Nacional al Parlamento del Norte Grande

12/08/2022 - 15:26 País

Con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Dr. Juan Manzur en el recinto de sesiones, esta mañana se realizó en Jujuy la primera sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande con un "fuerte respaldo del Gobierno de la Nación que estará en pleno para sumar y acompañar" a este ámbito de integración regional.

El vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, junto a sus pares de las provincias del NOA y NEA, y parlamentarios de las provincias que integran estas regiones, participaron de este histórico plenario que sesionó integrando el Norte Grande por primera vez.

En su mensaje a los Vicegobernadores y parlamentarios del NOA y NEA, Manzur indicó: “El Norte Argentino tiene un destino de grandeza. Soy un hombre del Norte y este encuentro abre una gran expectativa, por ello, quería acompañar a las provincias. El gobierno de la Nación va a estar a pleno con todas las áreas para colaborar con el Norte Argentino que tiene una gran potencialidad”.

"El Norte Argentino tiene una gran potencialidad y lo sabemos con la producción de energía limpia, el insumo estratégico del litio y también con la generación de alimentos”, dijo Manzur.

“Hacen faltan obras como el corredor bioceánico, las conexiones hacia el Pacífico, y otras como rutas y el tren, que generarán una logística para abaratar costos y poner al país más competitivo”, señaló.

Agregó: "El Gobierno Nacional va a estar en pleno para sumar y acompañar al norte. Esperemos saldar las asimetrías con más recursos”.

Asimismo, aseguró: "Desde mi rol, haré todo lo que este a mi alcance para que el norte salga adelante. No me gusta pedir, pero les pido que me inviten siempre para participar de estas reuniones".

Por su parte, el vicegobernador Silva Neder expresó: "Es una alegría grande estar en esta oportunidad en Jujuy, que es un eslabón más en esta lucha permanente por el federalismo argentino".

Agregó: "Junto con mis pares del Norte Grande agradecemos la predisposición y el afecto con que el vicegobernador Haquim nos recibió y trató".

"Celebramos la participación y el compromiso asumido por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien con su presencia ratifica el compromiso permanente del Gobierno Nacional para estas iniciativas que ponen en valor el federalismo y que marcan un rumbo para terminar con las asimetrias que históricamente se dieron en nuestro país", expresó.

Remarcó: "También celebramos la invitación formal del jefe de Gabinete Manzur para concurrir a una reunión de trabajo en Casa Rosada con los ministros de todo el Gobierno Nacional".

El Vicegobernador indicó que "con las acciones que se realizan en el Parlamento acompañamos el trabajo de los gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande, que lo conduce nuestro gobernador, Dr. Gerardo Zamora".

"Nos llena de alegría de que la obra de la autovía Santiago-Termas-Tucumán sea una realidad y ya está en ejecución. También, nos alegra lo expresado por el vicegobernador de Catamarca, quien adelantó que Corredor Bioceánico ya tendría el financiamiento necesario para hacer realidad su ejecución. Estos, son sólo ejemplos de que estas asimetrías, por las cuales tanto bregamos, empiezan a corregirse".

Finalmente, señaló: "Quedó establecido que la próxima reunión de la Mesa Ejecutiva se realizará en Corrientes el 9 de septiembre y que la sesión plenaria se hará en Catamarca el 22 y 23 de ese mes".

VICEGOBERNADORES PRESENTES

Estuvieron presentes los vicegobernadores de La Rioja, Dra. María Florencia López (presidenta); Tucumán, Sergio Francisco Mansilla; de Jujuy, Carlos Haquim; de Salta, Antonio Marocco; Catamarca, Rubén Dusso; Formosa, Eber Wilson Solís y Chaco, Analía Alexandra Rach Quiroga.

Corrientes, estuvo representada por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassini yael vicepresidente primero del Senado, Jorge Fick; también estuvo presente Elida Cuesta, presidenta del Poder Legislativo de Chaco. Por su parte, el vicegobernador de Misiones no pudo asistir por compromisos asumidos en su agenda de trabajo, ratificando todo lo actuado por el Parlamento del Norte Grande.

La apertura del Plenario estuvo a cargo de la presidenta del Parlamento del Norte Grande, Florencia López, tras lo cual dio su saludo de bienvenida el vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim.

Luego del acto protocolar, los parlamentarios continuaron con la sesión plenaria donde debatieron, votaron y aunaron criterios que permitirán avanzar en políticas de igualdad que favorezca a esa región del país.

En tal sentido, se avanzó en "temas de infraestructura, el desarrollo de redes viales, ferroviarias, además de potenciar las matrices productivas viables en las provincias del Norte".