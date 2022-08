Habrá reordenamiento de planes sociales: auditorías a beneficiarios de Potenciar Trabajo

13/08/2022 - 15:14 País

El reordenamiento de los planes sociales dará la semana próxima un paso central cuando la Universidad de Buenos Aires y la Tecnológica Nacional inicien las auditorías sobre la aplicación del programa Potenciar Trabajo, por medio de relevamientos en la provincia de Buenos Aires.

Las casas de altos estudios relevarán la situación sociolaboral y productiva de las unidades de gestión y de los beneficiarios, tal como quedó definido ayer en una reunión que mantuvo el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, con intendentes y funcionarios municipales de la Primera y Tercera sección electoral.

"La reunión fue muy productiva. Charlamos sobre en qué consiste la auditoría de las actividades del Potenciar Trabajo que abarca a un millón trescientos mil titulares. La idea es tener más y mejor información sobre cada uno de ellos", afirmó hoy el viceministro de esa cartera, Gustavo Aguilera.

"Queremos saber su historia educativa, así como conocer más su trayectoria laboral, si tiene algún oficio, lo que permitirá avanzar en la transparencia y generar condiciones para que el que trabaje puedo hacerlo de la mejor manera, y para que el que no trabaja, pueda capacitarse o estudiar", puntualizó e insistió en que si el beneficiario "no hace ninguna de estas cosas, no va a recibir más el Potenciar Trabajo".

Según detallaron desde la cartera de Desarrollo Social, los estudiantes de las universidades que realizarán los relevamientos comenzarán la semana próxima con las capacitaciones, en tanto que durante la otra arrancarán los operativos, con el trabajo en el territorio de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.

Habrá distintas modalidades: por un lado, los encuestadores visitarán los lugares donde los beneficiarios trabajan y, por otro lado, habrá convocatorias específicas en clubes, predios o universidades.

Los beneficiarios, cuya participación es obligatoria en la auditoría, deberán responder un cuestionario de una treintena de preguntas sobre capacitación laboral, nivel educativo y datos de la composición familiar, entre otros.

Se les preguntará sobre su situación habitacional, socioeducativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.

Estos procedimientos fueron detallados en el encuentro de ayer -que se realizó en la sede del ministerio- donde se insistió en que las autoridades buscan "relevar información sobre las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo para conocer su situación socio laboral y productiva y certificar la realización de actividades bajo el programa, en el marco del vínculo con las Unidades de Gestión gubernamentales y no gubernamentales".