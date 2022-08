Una alegría desbordante: santiagueño que trabaja de policía en Córdoba ganó la dieta del diputado Milei: $ 386.546,29

16/08/2022 - 01:14 País

Un santiagueño que se desempeña como funcionario policial en Río Seco, provincia de Córdoba, salió favorecido ayer con el premio de la dieta que mensualmente sortea el diputado nacional libertario, Javier Milei, y del que participan más de 1.000.000 de argentinos.

En total, el santiagueño ganó $ 386.546,29, según lo informaron en el sitio en que Milei brinda la noticia todos los meses.





Emocionado

“No lo puedo creer; pensé que era una estafa y que la llamada era falsa”, reveló Jorge (su apellido no fue proporcionado), en su diálogo con el político. “No imagina la alegría que tengo”, ahondó Jorge, sin disimular su emoción ante semejante noticia. Adelantó que en este tiempo “justo, no sabía qué hacer”, en alusión a las dificultades económicas.

“Con este dinero la idea es poner un negocio. Me viene de diez. Muchísimas gracias. No sabe lo contento que estoy”, sintetizó en su efusiva charla con Milei. Por el contrario, Milei celebró que el santiagueño haya ganado y enfatizó que lo prometido en campaña no tendrá modificación alguna.