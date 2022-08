"Las desgracias a veces no se pueden prever": adolescente murió al descompensarse en las alturas del cerro Champaquí

19/08/2022 - 12:00 País

La vicedirectora de la escuela María Madre de la Civilización del Amor, Cristina Jerome, aseguró hoy que "las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever" al referirse al fallecimiento de una estudiante de la institución de Rosario tras sufrir una descompensación en una excursión al cerro Champaquí, en Córdoba, y dijo que el viaje se realiza todos los años y los alumnos estaban en condiciones médicas para el ascenso.

"Las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever; lo que ocurrió con el alumno internado aparentemente no tiene nada que ver con lo de la alumna que falleció. Puede ser apendicitis, tiene un dolor similar", señaló Jerome en diálogo con la señal TN, al referirse a otro adolescente del grupo que fue trasladado al Hospital de Santa Rosa de Calamuchita.

Tras lo ocurrido ayer, el contingente de 70 estudiantes pasó la noche en la base del cerro Champaquí, y esta mañana comenzó el rescate con helicópteros que se prevé continuará hasta esta tarde.

El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofe cordobés, Claudio Vignetta, confirmó que el traslado de los 70 estudiantes, apoyados por dos aeronaves de la Dirección Aeronáutica de la provincia, se realizará durante la mañana y la tarde "si el clima lo permite" y que las y los adolescentes que necesiten asistencia médica serán llevados directamente a establecimientos sanitarios de Calamuchita.

El resto será transportado a la localidad de Atos Pampa, también en la zona del valle de Calamuchita, para reencontrarse con familiares.

Por su parte, Jerome sostuvo que la alumna "falleció por una descompensación", y el otro alumno "fue internado por un dolor abdominal y está siendo evaluado",

Asimismo, detalló que el contingente viajó con el director de la secundaria, diez docentes, y se contrató un guía habilitado y una paramédica, y que en el lugar está un representante legal.

También indicó que las y los adolescentes tenían las fichas médicas que fueron entregadas por sus padres antes de iniciar la excursión.

"No hay actividad escolar que se realice y que autorice el Ministerio de Educación si no hay ficha médica que entregan los padres", sostuvo, e insistió en que "lo que pasó a la alumna le podría haber pasado en otra actividad", con lo cual "no es algo que uno pueda prevenir".

"No sé si es por el esfuerzo; no soy médico; no quiero faltar el respeto a la familia, pero las desgracias ocurren y a veces no se pueden prever", dijo.

Por otro lado, informó que los estudiantes durmieron en el refugio, como estaba previsto, "en lugares preparados para recibirlos" y aseguró que el director de la escuela le avisó que están subiendo helicópteros para evacuar a los chicos que lo necesiten.

