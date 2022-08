Cristina Kirchner sobre el juicio Vialidad: “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado”

23/08/2022 - 12:43 País

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner replicó a través de un mensaje en vivo trasmitido por sus redes sociales el pedido de prisión de 12 años del fiscal federal Diego Luciani en la denominada Causa Vialidad.

El mensaje de Cristina se dio luego de que el Tribunal Oral Federal 2 rechazara su pedido para ampliar la declaración indagatoria, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en el que la Fiscalía también pidió que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.





Nicky Caputo, José López, y los bolsos del

convento: la fulminante denuncia de Cristina:

“Había familiaridad entre Nicky Caputo y José López”, dijo la vicepresidenta en su descargo. Y apuntó directamente a la relación entre ambos como un caso concreto de corrupción.

“Por qué no investigaron el origen del dinero de López (…) Se juntaban todos a cenar pero la jefa de la asociación ilícita soy yo”, dijo Cristina citando un chat en el que Caputo le dice a José López que a su regreso esperaban “nos juntemos a cenar los 6”.









Cristina: "Pepín es el único dirigente

político prófugo y no es peronista":

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó que el ex funcionario y legislador del Parlasur, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón lleva más de 600 días de prófugo de la Justicia, quien lo busca por integrar la mesa judicial del macrismo.

En el medio de su descargado contra la Justicia luego del pedido de 12 años del prisión en la Causa Vialidad, Cristina dijo: "Pepín es el único dirigente político prófugo y no es peronista. Nosotros nos quedamos acá y nos sometemos a la Justicia. ustedes tienen una situación y se huyen. Pepín lleva más de 600 días prófugo", sostuvo.

Según afirmó la ex jefa de Estado, con la llegada de Cambiemos al Gobierno en 2015 "afloró lo que era un sistema judicial compenetrado con los servicios de inteligencia ordenado desde la Casa Rosada, por quien hoy está prófugo" y añadió que "el único que utilizó los privilegios de los fueros del Mercosur fue este chiquito que está acá (en referencia a Pepín, a quien mostró en un foto con Elisa Carrió y Mariana Zuvic).





Las pruebas que usaron los fiscales

"Cuando los fiscales ven que no tienen ningún tipo de prueba, ellos habían adoptado el guión de los medios. Entonces comienzan a buscar pruebas en otros juicios y van al de José López, que fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito. Entonces traen el teléfono que había sido secuestrado en aquella oportunidad. Además de mentirosos, no trabajan. Los fiscales ni leyeron las pruebas que recabaron", aseguró la vicepresidenta.

"En esas 9 mil páginas del lapsus de mensajes me encuentro con Nicky Caputo, el hermano de la vida del expresidente como él mencionaba", añadió, y sostuvo que "hay demasiado material que no vieron los fiscales, tal vez por eso no me dejaron hablar".