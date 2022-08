Alberto Fernández aseguró que Cristina Kirchner "es una mujer honesta"

24/08/2022 - 23:10 País

El presidente Alberto Fernández expresó hoy que tiene "certeza sobre Cristina (Kirchner) es que es una mujer honesta" y aseguró que la vicepresidenta "no ha participado en nada" de lo que le acusan en la causa Vialidad.

"De la responsabilidad de Cristina no tengo ninguna duda de que no tiene nada que ver, no puede ser involucrada en esta causa. Ayer Cristina expresó claramente su decepción con lo que José López hizo. (El exministro Julio) De Vido también es parte de la persecución", aseguró el Presidente en una entrevista para el canal televisivo TN.

Y agregó: "Cuando renuncié (como jefe de Gabinete en 2008) le dije a Cristina que vea de oxigenar el gobierno, darle un aire".

"insostenible jurídicamente" la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa por la obra pública, al advertir que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".

"No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", expresó

Luego dijo que es "insostenible jurídicamente" la imputación contra la vicepresidenta Cristina Fernández en la causa por la obra pública, al advertir que la acusación "partía de una premisa insólita que decía que ella, como presidenta, no pudo no saber lo que pasaba".

"No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", expresó en ese sentido el Jefe de Estado.

Sobre el indulto

"No tendríamos que estar hablando de indulto, expresó Alberto Fernández porque, desde el punto de vista legal, todavía "no hay ninguna condena" contra la vicepresidenta Cristina Fernández, más allá de que desde algunos medios "han logrado establecer una condena mediática".

A lo que sumó el máximo mandatario nacional: "Tengo una gran tristeza de ver lo que está pasando en la Justicia".

Mirá la entrevista completa