“Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”, expresó el Presidente

24/08/2022 - 23:42 País

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó esta noche una entrevista en el canal de noticias TN, en el que abordó los temas de agenda más importantes de la Argentina. Luego de analizar la situación judicial de la Vicepresidenta, habló sobre el fiscal Alberto Nisman, fallecido en 2015.

“Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así”, expresó el Presidente.

“Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Lo escuché y me pareció de una debilidad jurídica asombrosa lo que dijo. Por mucho que grite Justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates políticos”, señaló Fernández.

“Aspiro a que la Justicia encause esta situación”, remarcó el presidente.

Recordó, asimismo, que "el indulto es una rémora que ha quedado en la Constitución Nacional de la monarquía", y señaló que "nuestra Justicia se parece más a una monarquía que a una democracia", porque "es una justicia selectiva, que se aplica en favor de poderosos y maltrata al servicio de justicia".

"No se puede trabajar así el Derecho Penal como se está trabajando en la Justicia federal argentina", expresó y sentenció: "Estoy seguro de que en esta causa Cristina no tiene nada que ver, no cometió ninguno de los delitios que se le atribuyen" en el alegato por el fiscal Diego Luciani.

"Es de una debilidad todo lo que ha hecho", señaló Fernández sobre el fiscal que lleva adelante la investigación en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz.

Por otra parte y analizando su gestión, el presidente dijo, "no me arrepiento" de la cuarentena por el covid-19, porque "la economía se podía recuperar pero las vidas no".

"Somos uno de los pocos países que coinciden las muertes que se presumen con las declaradas. Después de la caída de 9 puntos de 2020, llevamos 3.7 puntos de crecimiento económico este año, hay record de exportaciones e importaciones", detalló.

El presidente consideró que si bien la inflación "es un problema multicausal" y "tiene que ver con lo monetario y lo fiscal, con el gasto", también "hay una parte que tiene que ver con abusos".