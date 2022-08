Una mujer que perdió a su bebé en el Neonatal de Córdoba sumó su denuncia y acusó a la enfermera detenida: "Ella lo mató"

27/08/2022 - 10:03 País

Una mamá cuyo bebé recién nacido murió en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba dijo hoy que sospecha que la enfermera detenida e imputada por “homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso” pudo haber matado a su hijo.

“Mi hijo Benja nació sin problemas de salud”, el 23 de abril en ese centro asistencial dependiente del Estado provincial, y “diez horas después me dicen que murió porque se había complicado su salud”, relato a medios locales Demaris Bustamante.

El fiscal Raúl Garzón investiga la muerte de cinco bebés nacidos sanos en este nosocomio público entre el 18 de marzo y el 6 de junio de este año, y hasta el momento la enfermera Brenda Agüero es la única detenida e imputada vinculada directamente con los fallecimientos.

Bustamante dijo que cuando se conoció por los medios la detención de la enfermera, el pasado 19 de agosto, “la reconocí y es la que me trató violentamente cuando tuve a mi bebé. Luego se lo llevan diciéndome que no lo veían bien y no regresó nunca más. Creo que ella lo mató", señaló al referirse a la imputada.

La mujer afirmó que la enfermera Agüero la “maltrató” y que su comportamiento profesional fue de “violencia obstétrica. Me ocasionó moretones en mi cuerpo. Ella y sus compañeras. Fueron violentas en lo físico y psicológico”, denunció.

“La enfermera estuvo en contacto con mi hijo. Estuvo en la sala de parto, en la sala de recuperación y también en la UTI”, Unidad de Terapia Intensiva del Neonatal afirmó la mamá, quien dijo que era su primer hijo.

La mujer aseguró que ya declaró en la causa y que pidió a la justicia que se investigue a “más responsables. Creo que no actuaba sola”, estimó.

En el marco de esta investigación, que comenzó hace dos semanas, ayer renunció el ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado ante la Justicia cuando en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.