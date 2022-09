Patricia a Cristina: “yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta”

31/08/2022 - 20:55 País

La titular del PRO, Patricia Bullrich, recogió el guante y respondió las insinuaciones de Cristina Fernández de Kirchner sobre una supuesta vinculación por la bebida alcohólica de su parte, a la hora de expresarse en favor de la posible condena de la vice en el marco del juicio por la Obra Pública.

Lo hizo a través de un sugerente tweet un día después de los sugestivos dichos de Cristina Fernández de Kirchner.

"Parafraseando a Churchill: 'Yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta'", expresó Bullrich desde su cuenta oficial, junto al video de la ex mandataria.

La respuesta surge a raíz de los polémicos dichos de la vicepresidenta durante el encuentro a puertas cerradas que mantuvo con senadores y diputados nacionales del Frente de Todos. "La presidenta del partido sacó un tweet poco inteligente donde dice: ´12 años de gobierno, 12 años de condena´.

Lo escribió y lo firmó. La verdad no sé si era la hora de la tarde y ya estaba medio… a esa hora", ironizó Fernández de Kirchner, en alusión a la creencia de una supuesta afinidad por la bebida alcohólica por parte de Bullrich.

La contienda se enmarca en el cruce que protagonizan el Gobierno Nacional y la Ciudad luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta ordenara colocar vallas y enviara un operativo de seguridad a Juncal y Uruguay, mientras los militantes oficialistas se concentran en respaldo de la ex mandataria, acusada de haber encabezado una asociación ilícita para defraudar a la administración pública.

Desde el Salón Azul del Senado, la vice llamó además a "repensar un poco el tema de esta bendita Ciudad de Buenos Aires que es la capital de todos los argentinos", y calificó a la Policía de la Ciudad como "una policía política" que "se ha apoderado de la seguridad de las calles".

"Esto debe ser replanteado. Primero porque la Constitución no habla de autonomía, habla de que se dicte un estatuto y además porque creo que esta ciudad es la ciudad de todos los argentinos", propuso.

Sus dichos sobre la ex ministra de Seguridad cosecharon las críticas de distintos referentes de Juntos por el Cambio. Una de las primeras fue María Eugenia Vidal, quien a través de sus redes sociales, expresó: "¿Medio qué? Esto es violencia política contra una mujer. Esto es Cristina Kirchner", cruzó la diputada.