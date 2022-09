Neumonía bilateral en Tucumán: investigan otros dos casos sospechosos en el mismo Sanatorio

01/09/2022 - 12:55 País

Este jueves, se dio a conocer que el Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) se encuentra investigando sobre dos casos sospechosos tras el brote de neumonía bilateral en el sanatorio Luz Médica de la vecina provincia.

Las primeras informaciones dan a conocer que se trata de dos empleados del sanatorio que ya desarrollaron síntomas de neumonía bilateral, aunque no de gravedad, en paralelo a los seis casos confirmados. Es por esto que ahora desde el Siprosa buscan determinar el nexo epidemiológico.

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, dijo: "Estamos estudiando a otras personas que también tienen vinculación con el sanatorio y que desarrollaron algunos síntomas, pero todavía no los tenemos confirmado como dentro de la misma esfera clínica".

"Son dos personas, empleados del sanatorio pero que no tienen neumonía grave. Estamos estudiando y todavía no tenemos claro si se trata del mismo cuadro clínico. Para la cantidad de personal que tiene el sanatorio, pueden enfermarse de otras cosas. Estamos atentos pero no hemos confirmado estos dos casos, en el transcurso del día esperamos tener los resultados", precisó.

"Estas personas iniciaron sus síntomas hace más de una semana, dentro de la misma evolución temporal que el resto de los pacientes, por lo que tampoco sería una cuestión de contagio secundario", afirmó.



No obstante, el viceministro de Salud aseguró que la situación está controlada y ratificó que la sociedad debe estar tranquila, ya que no se trata de un virus o bacteria que esté circulando entre la comunidad.