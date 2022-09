El Presidente anunció que el presupuesto 2023 para el área de Ciencia y Tecnología será de 500 mil millones

15/09/2022 - 14:35 País

El presidente Alberto Fernández anunció este mediodía que el presupuesto 2023 para el área de Ciencia y Tecnología será de 500 mil millones de pesos, al encabezar junto al ministro Daniel Filmus la promulgación de la Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), en el predio de Ciudad Universitaria.

"En el presupuesto que vamos a presentar hoy a la noche va haber 500 mil millones de pesos para desarrollar ciencia y tecnología, lo que representa el 0.34 por ciento que ordena la ley (de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación) que debemos destinar a este desarrollo. Lo hacemos porque apostamos al futuro", dijo el mandatario.

En ese sentido, afirmó: “La Argentina no tiene futuro si no desarrolla la ciencia y la tecnología. Y a eso nos referimos cuando hablamos de soberanía: es que podamos nosotros hacerlo, que no tengamos que depender de otro”.

Sobre la Ley de Nano y Biotecnología, el Jefe de Estado recordó que “se había vencido sin que fuera tratada, pero para no perder tiempo pusimos en marcha el proyecto de un radical, el senador (Víctor) Zimmermann, que era muy parecido al nuestro. Con lo cual, cuando la política quiere encontrarse, se puede lograr resultados”.

En tanto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación destacó “el carácter federal de los avances en biotecnología” y ponderó que “los mejores desarrollos están ocurriendo en Santa Fe, Córdoba, Chaco y Entre Ríos, entre otras provincias. La ciencia y la tecnología tienen sentido si sirven para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, desarrollar el país y generar fuentes laborales”.

Acompañaron también al Presidente el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Biotecnología, Sebastián Bagó; la presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología, Vera Álvarez; y la vicedirectora de IFIBYNE, Anabella Srebrow.

La Ley, que tiene como objetivo el desarrollo a nivel nacional de la biotecnología y la nanotecnología, promueve la extensión de su régimen de promoción hasta el 31 de diciembre de 2034. Estipula además la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por bienes de capital y la devolución anticipada del IVA en la compra de esos recursos para el proceso productivo. Por otro lado, busca garantizar la conversión en bonos de crédito fiscal del 50 por ciento de los gastos destinados a contrataciones de servicios de investigación y desarrollo con instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Al respecto, el secretario de Economía del Conocimiento precisó que “estas políticas de Estado tienen sentido cuando van dirigidas al servicio del pueblo”, y detalló: “Los gobiernos que miran y ponen primero a la gente dan estos resultados para nuestra sociedad y por eso somos parte de una Argentina que tiene su riqueza en la tecnología, la ciencia y la economía del conocimiento”.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología ponderó que la Ley “abre un abanico de posibilidades muy grande para generar una reinversión de las empresas que nos va a permitir tener otro tipo de Argentina con la que todos soñamos”.

A su turno, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Biotecnología detalló que esa entidad nuclea a más de 100 empresas argentinas “que desarrollan productos de origen biológico y biotecnológico en diversas ramas de la salud, la nutrición, la reproducción humana y animal, semillas, alimentos y bioenergía”, lo que permite “dimensionar la importancia que tiene esta Ley y la oportunidad que se abre frente a su sanción”.

Al tomar la palabra, la vicedirectora de IFIBYNE recordó que el “instituto fue proyectado durante el gobierno del expresidente Néstor Kirchner, construido en la gestión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y finalizado durante la presidencia de Alberto Fernández”, al tiempo que subrayó la importancia para el país de “promover, fortalecer y apoyar la investigación científica y su aplicación asociada al desarrollo tecnológico”.

Estuvieron presentes, además, la ministra de Salud, Carla Vizzotti; la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti; autoridades nacionales y provinciales; investigadores e investigadoras y referentes de universidades y de agencias de innovación provinciales.

En 2022, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación asistió a 1.700 pymes a través de subsidios y créditos por 9.000 millones de pesos, de las cuales el 25 por ciento son proyectos de bio y nanotecnología. Además, encabeza de manera activa la formación de empresas de base tecnológica, y fomenta la promoción y ejecución de más de 8 mil proyectos, de los cuales el 22 por ciento son del área de la biotecnología.

En tanto, en el ámbito de la biotecnología, hay 220 empresas consolidadas a nivel nacional, más de 100 startups y una facturación en el área por más de 2.100 millones de dólares y por 220 millones en exportaciones. La inversión en I+D es equivalente al 3.2 por ciento de las ventas del sector, y hay más de 2.800 investigadores y becarios de 71 institutos en todo el territorio nacional.