EN VIVO | La defensa de la Vicepresidenta da por probado que la acusación es "falsa" y cuestiona a los fiscales

19/09/2022 - 10:00 País

El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, comenzó esta mañana su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad, con una exposición en la que remarcó que "quedó demostrado" que la acusación es "falsa y sin fundamentos".



"No bajamos los brazos en ningún momento", remarcó Beraldi y destacó que "la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio" porque "quedó demostrado" que las acusación "carecía de verosimilitud", y fue "falsa y sin fundamentos".



Así lo afirmó al comenzar a exponer su alegato final, pasadas las 8, de manera virtual, ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Beraldi inició su exposición con una introducción en la que destacó que, "desde el inicio de este proceso y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes".



El objetivo era "demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros tenemos afirmado", agregó.



"En esa tarea que fue muy ardua, empezó hace seis años,no bajamos los brazos en ningún momento", aun "cuando tuvimos que soportar, no consentir, soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país ni creo que en el mundo", subrayó Beraldi.



A modo de ejemplo, el abogado señaló que la Vicepresidenta fue citada "en un mismo día a prestar ocho declaraciones indagatorias", al aludir a una decisión que tomó en su momento el fallecido juez federal Claudio Bonadio.



También mencionó una ocasión en que a él, como abogado defensor, lo retiraron de un allanamiento por "orden directa del magistrado" y, con eso, se violentaron "todas las garantías que hacen directamente a la inviolabilidad del domicilio y derecho a defensa".



Pero el defensor de la Videpresidenta advirtió además que "las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner o a esta defensa, sino que, incluso, superando todos los límites, se dirigieron hacia su familia, específicamente hacia su hija que, como todos sabemos, nunca desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice para que se estigmatizara, se la atacara y se quebrantara su salud", enfatizó.



"Nunca bajamos los brazos porque nosotros sabemos, todos saben, que la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio", asevero Beraldi y reiteró que, después de casi tres años de debate oral, "quedó demostrado" que las acusaciones "carecían de verosimilitud", pese a lo cual durante nueve jornadas de alegato la fiscalía "repitió las mismas acusaciones" y actuó "como si el juicio no hubiese existido"



"Escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la fiscalía tiene es contundente y va en relación al peso a la cual se le adjudica un tonelaje de tres toneladas", aseveró.



Beraldi remarcó que su carrera profesional comenzó mucho antes de asumir la defensa de la Vicepresidenta: "Nunca en mi vida he escuchado semejantes disparates, de los cuales es difícil volver", dijo.



Beraldi y su colega Ary Llernovoy desarrollaban una defensa técnica basada en el repaso desde 2008 de las denuncias presentadas contra la Vicepresidenta y, además, remarcaron que los hechos que se ventilan en este juicio fueron juzgados ya en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción



En la causa se juzgan supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 como adjudicaciones direccionadas en un 80 por ciento a empresas del también acusado Lázaro Báez, presuntos sobreprecios y falta de controles.