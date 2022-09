IMPACTANTE VIDEO: Se desmayó, cayó sobre las vías, el tren lo atropelló y se salvó

28/09/2022 - 14:46 País

Un hombre que se encontraba esperando el tren en la estación Belgrano C del ramal Mitre sufrió un desmayo, cayó sobre las vías y el coche lo pasó por encima.

De milagro el hombre reaccionó y pudo protegerse para no ser lastimado por las ruedas del tren. Eso le permitió salvarse y solo tener heridas leves pese al susto que vivió.

El hecho quedó grabado por las cámaras de la estación y fueron los empleados que las monitorean que dieron aviso al SAME y a los Bomberos para rescatar al hombre y que sea trasladado.

Minutos más tarde dieron aviso de que el pasajero estaba consciente, lo que fue un milagro para muchos, ya que el video es más que aterrador.

Todo ocurrió el pasado viernes alrededor de las 14:20hs y tras el accidente fue trasladado al Hospital Pirovano donde constataron que no tenía heridas de gravedad y por eso a las horas fue dado de alta.

Un hecho similar sucedió hace unos meses cuando una joven se encontraba en la estación Independencia del Belgrano Sur a la espera de que llegara el tren. Cuando eso ocurría la mujer comienza a desvanecerse y mientras el vagón estaba en movimiento cae sobre la separación entre el andén y el tren.

En esta ocasión también la joven resultó ilesa, pero estuvo 12 días internada en el hospital Alberto Balestrini con politraumatismos: “No le encuentro sentido, no sé cómo estoy viva”, expresó la mujer.

En su relato señaló que recién dos semanas después pudo ver el video y que de lo único que se acuerda es que pidió ayuda pero nadie llegó a socorrerla antes de que cayera a las vías.

“No es algo que me pase seguido, pero no es la primera vez que me pasa, ahora tengo que seguir un tratamiento y hacerme estudios para ver si pasa por alguna razón particular”, manifestó.