Destruyeron un cartel instalado en la fachada de la Casa Histórica por una muestra de arte

06/10/2022 - 09:37 País

En la provincia de Tucumán, turistas, manifestantes y transeúntes quemaron una bandera que había sido colocada en la fachada del Museo Casa Histórica de la Independencia y que había sido colocado por su autora, la artista cordobesa Ananké Asseff.

“Ocupa las calles con tu decisión y tu belleza”, decía el cartel en letras negras sobre una bandera blanca que oficiaba como fondo de la obra que Assef dejó inaugurada en la décima edición de la Bienal Argentina de Fotografía Documental.

“No podemos permitir esto. La casa donde se gritó la libertad, la casa donde se ganó la libertad. Es una falta de respeto a los que hemos combatido y a cada ciudadano. Que tengan la casa de la libertad censurada de esta forma…”, gritaba un hombre que fue filmado por el fotógrafo jujeño Gianni Bulacio.

“Todo hijo bien parido de esta provincia tendría que sacar a la miércoles este cartel. No me puedo imaginar a alguien nacido en este país que permita estas cosas. Esto debe ser quitado, señores. Me ha extrañado que fuera de gente de pueblo como ustedes pero me han dicho que no y me alegra”, añadió.

Según relató, intentó proteger la obra pero fue acusado de ser "un porteño como los demás" que llevan problemas a la provincia. Por su parte, la artista dijo que malinterpretaron su obra.

"Desde hace tiempo vengo trabajando con oclusiones. En este caso se trataba de llamar la atención sobre un lugar en el que todas las miradas están puestas para extrañarlas y hacer que se reflexione sobre lo que significa la libertad. Pero los que hicieron esto ni siquiera se detuvieron a leer el mensaje", pronunció Assef.

Finalmente, dijo que la muestra continuará como estaba pensada, pero sin tapar la casa histórica.