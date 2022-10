Alberto Fernández pidió "no postergar las necesidades de la gente"

11/10/2022 - 22:06 País

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que el Gobierno nacional busca "mejorar las condiciones de vida" de cada argentino, con una mirada federal, y llamó a "no postergar las necesidades de la gente", luego de la inauguración del nuevo edificio del hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes.

"Me he propuesto hacer del federalismo un hecho real, no una prédica en discursos. No importa quién gobierne o con qué ideología", escribió Fernández en un hilo en su cuenta de Twitter.

Y marcó: "Apostamos a seguir dándole mejores condiciones de vida a cada argentina y argentino, para eso llegamos al Gobierno". Hoy el primer mandatario, junto con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, inauguró el nuevo edificio del Hospital Dr. Ramón Carillo en San Martín de los Andes, de 11.300 m2, que podrá beneficiar a 56 mil personas.

"Este hospital mejora y amplía la atención, complementa la red de infraestructura sanitaria y brinda mejor respuesta a la comunidad", agregó el Presidente.

Fernández recordó que la construcción de este edificio "inició durante el Gobierno anterior y se paralizó, como tantas obras. Pero mañana mismo comienza a funcionar", dijo.

"Quienes ocupamos un lugar en el Gobierno lo hacemos coyunturalmente, pero el pueblo está siempre. No podemos postergar las necesidades de la gente", aseveró.

Además, durante la jornada de hoy, Fernández recorrió la obra de pavimentación de Avenida Los Lagos, de los accesos principales a la ciudad, firmó un convenio que mejora la seguridad en la RN40, y visitó la ciudad de Centenario por sus 100 años, "ciudad que ha crecido en función de Vaca Muerta", señaló.

Lo acompañaron también el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. La ampliación del hospital requirió una inversión de 1.117 millones de pesos, contará con un nuevo edificio de 11.320 metros cuadrados y se convertirá en el centro de salud público de cabecera de la llamada Zona Sanitaria IV de Neuquén.

El mismo funcionará como un centro de diagnóstico, tratamiento, internación y rehabilitación de mediana complejidad y beneficiará a 56.000 personas.