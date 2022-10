Violenta pelea en un boliche: el lugar quedó destruido

12/10/2022 - 13:04 País

En el medio de la euforia por el fin de semana largo, en Tucumán, los jóvenes salieron a bailar y se encontraron con un momento de terror en el medio del local: se violentaron unos con otros y todo terminó en una batalla campal con destrucciones totales en el lugar.

El hecho se habría desatado a partir de un comentario inapropiado por parte de un joven hacia la novia de uno de los integrantes del otro grupo. Ello generó que comenzaran a discutir y a insultarse. Todo pasó a mayores cuando uno de los involucrados le partió una botella en la cabeza a un integrante del otro grupo.

Vasos de vidrios, mesas, sillas, y cualquier objeto contundente que tuvieran al alcance, fueron las municiones con las que se defendían los jóvenes que peleaban con otros.

Los contrincantes no solo se tiraron con elementos contundentes, sino que también hubo peleas de puño y patadas por doquier. Los gritos e insultos cubrían la música de fondo que seguía sonando.

“Desde hace dos años que venimos protestando por la presencia de ese local en zona residencial y nadie nos da pelota. Es un desastre, autos estacionados por todos lados, gente ebria, orina en la veredas, además de que el local no cumple con las condiciones de aislamiento del sonido por lo que no podemos descansar por la noche”, se quejaron los vecinos.

“La verdad que estamos muy cansados, nuestro barrio se convierte en un desastre todos los fines de semana”, reclamaron los habitantes de los alrededores del boliche.

Lo más llamativo del caso es que no hubo denuncia policial al respecto: el dueño aseguró que no radicaría ningún reporte pese a las severas pérdidas que le produjo el enfrentamiento. Además, tampoco se registraron heridos. De acuerdo con las averiguaciones realizadas en el hospital de la zona, no se reportaron ingresos por dicho caso.