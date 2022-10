Gabriela Cerruti y una fuerte defensa a la política cambiaria: "Los dólares se deben usar para la producción y educación"

13/10/2022 - 10:21 País

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, defendió hoy la política cambiaria implementada por el Ministerio de Economía y el Banco Central, y dijo que es función del Estado usar las divisas disponibles "para la producción, el trabajo, la ciencia, la educación y el conocimiento".



En su habitual conferencia de prensa semanal ofrecida en Casa Rosada, Cerruti expresó de esa manera el respaldo del presidente Alberto Fernández a los cambios en el cobro de la percepción para el llamado "dólar turista", como también el cobro del impuesto PAIS para productores que deban girar divisas al exterior para el pago de artistas internacionales.



Ambas medidas comenzaron a tener vigencia con la publicación en la edición de hoy del Boletín Oficial del decreto 682/2002 y la Resolución General 5272/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).



Por otra parte, negó que exista una preocupación en el Gobierno por las oscilaciones en la cotización del mercado informal del dólar.



"No sé de dónde sacan que la gente se vuelva al dólar blue o ilegal, tiene movimientos, sube y baja y no es algo que sea en este momento preocupación del Gobierno", aseguró la Portavoz.



En ese sentido, advirtió que "el Gobierno busca que los dólares que tiene el Estado se usen para la producción, el trabajo, la ciencia, la educación y el conocimiento".



Asimismo, relativizó la incidencia que pudieran tener los tipos de cambio diferenciados en las decisiones empresarias, y dijo al respecto que "la Argentina está en un momento de crecimiento, donde llegan las inversiones extranjeras y se desarrollan las inversiones locales".



"No entendemos que haya ninguna incertidumbre por parte de los inversores, que están invirtiendo e invirtiendo muchísimo", enfatizó.



En otro orden, reiteró la preocupación por "romper la cadena de aumentos exagerados", y planteó que "hay que trabajar para que los oligopolios no se queden con una rentabilidad excesiva".



Por último, atribuyó a "versiones periodísticas" la posibilidad de implementar un supuesto plan de estabilización, y sostuvo al respecto que "las medidas no se anticipan, no tenemos nada que anunciar", al tiempo que negó que se analice restringir las negociaciones paritarias, que representan "una legítima puja" entre empresarios y trabajadores.