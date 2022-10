VIDEO: Le soltó la mano al papá y un colectivo lo atropelló

14/10/2022 - 12:44 País

Un nene estuvo muy cerca de morir en la localidad bonaerense de Haedo tras protagonizar un dramático momento: le soltó la mano a su papá mientras caminaban, corrió hasta el medio de la calle y en cuestión de segundos fue atropellado por un colectivo. Pese a que el impacto fue violento, el menor resultó ileso.

Una cámara de seguridad de la zona registró la secuencia completa de lo que, afortunadamente, no fue más que un susto. El padre fue el primero en reaccionar y consiguió tomar entre sus brazos al menor para cubrirlo con su cuerpo. El otro rol determinante para que el accidente no terminara en una tragedia lo tuvo el chofer del interno 3148 de la línea 153.

Sin entender qué sucedía varios testigos empezaron a agredir al colectivero, fue su rápida reacción para pisar el freno lo que permitió que el chico saliera de allí apenas con algunas heridas leves y raspones.

Después se supo que el nene tiene trastorno de espectro autista y que, minutos antes del incidente, su papá lo había retirado de la institución donde estudia.

Las imágenes captadas por la cámara los muestran a ambos cuando salen de un local, empiezan a caminar y de repente el menor se suelta de la mano del hombre. Instantáneamente cruza la calle corriendo sin mirar y es impactado por el colectivo que circulaba por la Avenida Rivadavia.

El conductor no tiene una causa en su contra dado que la víctima no sufrió lesiones. De todas maneras, su papá lo llevó a un centro asistencial para corroborar que no tuviera golpes internos.