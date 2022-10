Rodríguez Larreta en el Coloquio IDEA: “La Argentina necesita construir un consenso amplio y terminar con el péndulo infernal de la grieta"

14/10/2022 - 21:32 País

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó este viernes del 58° Coloquio de IDEA, que se desarrolló en el hotel Sheraton de Mar del Plata, y ratificó su visión de que la Argentina necesita "construir un consenso amplio" que abra paso a una "Argentina productiva y federal, que recupere la cultura del trabajo, que no le tenga miedo a la palabra mérito y donde la educación pública vuelva a ser un motor".

"Y para eso se necesita una sola condición: que logremos ese acuerdo y terminemos con el péndulo infernal de la grieta", afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta sostuvo: esa es "la manera de aprovechar la oportunidad que hoy nos está dando el mundo, que vuelve a necesitar los productos argentinos como cuando éramos el granero del mundo, y también necesita la energía de Vaca Muerta y el litio del norte".

Aclaró que un consenso de esas características "no implica unanimidad, no esperemos que todos estemos de acuerdo, pero sí que se pueda gestar un marco de coincidencias más amplio que el que se necesita para ganar una elección". "Eso es lo que a la Argentina le hace falta y es lo que a mí me llena de esperanza", aseveró.

El Jefe de Gobierno habló en el foro empresario en el marco de un panel que también contó con la participación de los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Jujuy, Gerardo Morales; de Santa Fe, Omar Perotti, y de San Juan, Sergio Uñac.

Rodríguez Larreta destacó la importancia de que la Argentina "reconstruya el federalismo".

Puso de relieve, además: "tenemos que tener una política mucho más agresiva de inserción en el mundo, porque hoy Argentina exporta solo el 16 por ciento del producto, teniendo riquezas naturales de todo tipo". Y remarcó que "el promedio del mundo es de un 30 por ciento y nosotros estamos en la mitad; esto demuestra lo cerrados que somos".

"Con el plan que tenemos con Gerardo (Morales) y nuestro equipo es muy factible duplicar las exportaciones argentinas en seis años. Con la energía, con los alimentos, con el turismo y con la tecnología. Si logramos eso se terminó el problema del tipo de cambio para siempre", afirmó.

Agregó que "todo eso tiene que ir acompañado también de una profunda reforma micro que termine con las regulaciones" de las actividades económicas. "Todos ustedes tienen la pata del Estado arriba de la cabeza con un montón de burocracia. Son unos héroes si siguen produciendo en la Argentina en esas condiciones", sostuvo.

Dijo: "tenemos que sentarnos desde la política con cada sector para ir destrabando todos esos controles, lo que le daría un gran salto de competitividad a nuestra economía".

En otro tramo del debate, cuando se discutió sobre las multas en caso de despido en materia laboral, el Jefe de Gobierno fue directo: "Yo propongo algo concreto. Pareciera que estamos todos de acuerdo en cuanto a la modificación del sistema de multas. Bueno, presentemos el proyecto. Gerardo y yo con nuestros bloques antes de fin de año nos comprometemos a presentar el proyecto de ley y esperemos que nos ayuden para lograr la aprobación en el Congreso", afirmó.

El Jefe de Gobierno destacó, asimismo, que es necesario avanzar con una actualización de la legislación laboral acorde a los desafíos de "un mundo que crea trabajo desde la tecnología, desde el conocimiento y desde las cadenas de valor globales".

Y apuntó que también se impone abrir una discusión para modificar y reformular los planes sociales de manera que no se transformen en algo que crea "desincentivos para la generación de empleo".

La visita de Rodríguez Larreta a la localidad bonaerense también contempló la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso de Destiladores Argentinos y una reunión posterior con Federico Echeverry, el creador de Cheverry Cerveza Artesanal, la marca más premiada del país en su categoría.

Además, incluyó un encuentro con Sebastián Ceria, el matemático y presidente del think tank Fundar; y otro con una emprendedora marplatense que desarrolló una masa similar a la tradicional plastilina, pero saludable y apta para todos los niños, incluso para aquellos que padecen celiaquía, autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDHA)

Por la mañana temprano compartió un café con vecinos, y realizó una recorrida a pie por la zona de negocios para escuchar a los comerciantes.

El referente de Juntos por el Cambio estuvo acompañado por el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel; el Senador provincial del PRO, Alejandro Rabinovich, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.