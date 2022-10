EL LIBERAL ! CARTELERA

17/10/2022 - 23:37 País

El actor Juan Minujín es el protagonista de“El suplente”, la nueva película de Diego Lermanque cuenta las dificultades que se presentan enuna escuela secundaria del Conurbano y las relacionesque se establecen entre alumnos y docentesen un contexto de pobreza y exclusión.La película aborda los contrastes entre laclase media a la que pertenece Lucio (Minujín),docente universitario y poeta, que regresa a subarrio en el Conurbano como profesor de Literaturaen una escuela secundaria cruzada porlas necesidades, la cercanía con la marginalidady el narcotráfico, se estrena comercialmenteeste jueves.“La tarea era esa, poder encontrar a eseprofesor universitario de la historia, con unahija que está intentando ingresar al NacionalBuenos Aires o al Pellegrini, un colegio así, yque a su vez, tiene como algún vínculo con elbarrio popular en el que va a trabajar, y dondevive su padre, que es un exiliado chileno”, explicóMinujín a Télam.“Me interesan los personajes que sin bajarlínea, reflejen algo de la condición humana y eneste caso, es muy claro que hay un tema socialque también abarca otros temas”, describió.“El suplente” cuenta en su elenco con AlfredoCastro, Bárbara Lennie, Rita Cortese yRenata Lerman -Concha de Plata en San Sebastiána la Mejor Interpretación de Reparto-,pasó por el Festival de Toronto y abrió la edicióndel Festival de Biarritz en Francia.¿Cómo fue construir a Lucio, unprofesor universitario que con suscontradicciones, termina trabajandoen un colegio secundario?Yo tengo una formación de mucho trabajofísico, de danza contemporánea y si bien en lapelícula está muy mediatizado por el encuadre,para mí las herramientas del actor son la cabeza,el cuerpo y la voz, en general trabajo así, encómo se sienta el personaje, cómo se mueve,los habito desde ahí.Después fui trabajando mucho con Diego(Lerman), entrevistamos juntos a muchos docentesy por mi parte, también hablé con profesoresde literatura de la UBA, en muchos casosescritores.Es decir, fuimos armando capas y capas deun personaje que tiene un perfil de alguien declase media que sabe cómo es la situación enlos barrios, que sabe cómo ayudar, pero quecuando llega ahí se da cuenta que no sabe nadaporque la situación es mucho más compleja.¿Te interesa particularmentetrabajar en historias que tienen unfuerte componente social?En principio sí, yo me crié en México exiliadocon mi familia entre 1976 y 1983, con lo cualla cuestión social siempre estuvo circulando enmi vida, en mi casa, todavía hoy sigue siendoimportante con mis papás, con mis hijas.Me interesan los personajes que sin bajarlínea, reflejen algo de la condición humana y eneste caso, es muy claro que hay un tema socialque también abarca otros temas, porque meparece que a esta altura también es muy difícilhablar de políticas sociales, sin hablar de narcotráfico,es una problemática que se entretejede manera muy compleja.Además de lo social la películatambién refleja la vida y los problemasde clase media del protagonistaincluso con algo de humorClaro, está atravesado por lo que le pasa aél en su intimidad, me parece que ese es el hallazgode la película y el hallazgo de la mirada deDiego, que no se trata solamente del aspectosocial del asunto, sino que refleja la vida deesos chicos, la vida de este profesor con su hija,con su ex esposa, con su papá.Lo que transmite tu personaje esque el único instrumento de cambiopara la situación de estos chicos esla educación.Eso también este surgió de las entrevistas,en donde se nota que el trabajo de los docentesy sobre todo de los docentes de colegios secundariosen barrios populares es una militancia,que pone a la educación como la herramientaverdadera de transformación, la educaciónpara que esos chicos puedan leer larealidad de una manera que les ayude a pensary transformarla.¿La buena recepción que tuvo enlos festivales es porque aborda temasuniversales?En ese sentido ahí se explica y se contestala discusión que siempre está sobre para quésirve la plata en la cultura. Me parece que laidiosincrasia de los pueblos se cuenta mucho através de la cultura.l“EL SUPLENTE” SEESTRENA EN CINESTRAS SU ÉXITO ENLOS FESTIVALESINTERNACIONALESA la par de este estreno cinematográficolocal, el intérprete,de 47 años, fue confirmadopara encarnar a GuillermoCóppola en la seriesobre quien fuera representantede Diego Maradona. En2024 se verá por Star+.MINUJÍN SEMETE EN LASAULAS DELSECUNDARIOMARTES 18 de octubre DE 2022EL LIBERALEL REALITY SE VE POR CANAL 7GH VOLVIÓ Y DOSEXPARTICIPANTES NOLA ESTÁN PASANDO BIENComo si todo girara en torno a GH, no soloslos nuevos dan que hablar; también lasex Floppy Tesouro y Maypi Delgado. P2Se filtraron imágenes de la actriz Eugenia “China” Suárezmuy cerca del cantante de música tropical conocidocomo el “Polaco”. Entérate qué hay entre ellos. P4