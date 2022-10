El Gobierno le contestó a un participante de Gran Hermano que acusó al Presidente de "coimero"

20/10/2022 - 11:07 País

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, volvió a rechazar hoy las acusaciones que un participante del reality Gran Hermano hizo ayer contra el presidente Alberto Fernández, al vincularlo con un hecho de corrupción, y dijo que el Gobierno nacional adoptó la decisión de "no dejar pasar estas cosas".

“Tenemos la decisión de no dejar pasar nada más porque no se puede decir cualquier cosa de la gente. No vale todo en nombre de una cierta libertad. Nos pareció que es muy importante que se salga a marcar que no se puede decir cualquier cosa ni en ese tipo de programa ni en cualquier otro”, dijo Cerruti esta mañana en declaraciones a radio Perfil.

Anoche, luego de las afirmaciones de Walter Santiago, alias “Alfa”, participante del 'reality show', la portavoz publicó un hilo de Twitter en el que destacó que el Presidente "a lo largo de su trayectoria pública nunca se vio involucrado en hechos de corrupción" y "ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública".

Asimismo Cerruti solicitó al canal Telefe, a la producción de "Gran Hermano" y al participante que "se retracten y cesen en esta actitud agraviante".

Esta mañana, en sus declaraciones por radio, la portavoz agregó: "No se puede mentir y engañar con acusaciones que se dan por ciertas de dirigentes de cualquier espacio político porque eso va a terminar hiriendo a la democracia”.

“Muchos creen que hay que darle importancia a los programas políticos de cable que solo miden 2 puntos de rating, pero no a los que tienen un interés masivo de 25 puntos de rating, que son los que tienen un alto impacto en crear un sentido común colectivo con mucha fortaleza”, fundamentó.

En ese sentido, señaló: “No vamos a dejar pasar esto porque parece una suerte de conversación simple y amigable de una persona en un programa de espectáculo que hace que gente le crea porque parece un ambiente verosímil y se puede decir cualquier cosa”.

“Muchas veces en estos diálogos espontáneos se busca sentido común hacia un lado. Me parece importante dar el debate hacia ese lado porque es un programa que mira la gente y no hay que encerrarse en solo lo programas políticos”, agregó.

Cerruti recordó que “en la Argentina, el cruce de la política con el mundo del espectáculo se empezó a cruzar en los ‘90 con los programas masivos de (Marcelo) Tinelli porque lo que sucedía allí generaba sentido común colectivo y no me parece ingenuo lo que sucedió” en Gran Hermano.