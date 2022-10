Por primera vez, Máximo Kirchner contó qué estaba haciendo cuando se enteró del atentado a Cristina

24/10/2022 - 19:42 País

En las últimas horas se hicieron públicas las palabras de Máximo Kirchner, quien reveló qué estaba haciendo el día en que Cristina fue atacada en el barrio de Recoleta a punta de pistola. De acuerdo a su relato, el diputado nacional indicó que comía en la casa de unos amigos cuando lo notificaron sobre lo que había pasado.

Si bien ya pasaron casi dos meses del atentado que sufrió la la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su casa de Recoleta, el diputado nacional e hijo de la exmandataria, recién ahora reveló cómo vivió ese oscuro momento.

“Me había ido tarde del Congreso a comer a la casa de unos buenos amigos. Ni bien llegué, a los cinco o diez minutos, me suena el teléfono. Veo que es el secretario de Cristina. Digo: ‘Lo atiendo en un ratito’. Estábamos en el medio de una charla y llamaron a otro teléfono. Y me dijeron: ‘Venite’. Y ahí habré llegado a las 10 de la noche, no me acuerdo”, narró.

En medio de críticas a quienes hablaron de que el arma con que Fernando Sabag Montiel apuntó a la antes mandataria era “de juguete”, Kirchner ahondó sobre cómo le contó a sus hijos lo que había pasado. “Quiero agradecerles a los medios porque me sirvió para que la madre de los nenes los convenciera de que era una pistola de juguete”, dijo y acotó: “Nos sirvió para que mis hijos creyeran que no era tan grave la situación”.

Incluso, dijo que tras esa estrategia que utilizaron junto a Rocío García -la madre de los pequeños- para que no se enteraran de la totalidad de lo que había ocurrido, a él no lo volvieron a consultar. “Fue el cumple de Emilia el viernes, estuvieron con la abuela, no preguntaron en ningún momento nada”, manifestó el diputado nacional. “Aquellos que querían denigrar, nos sirvió. Imaginate que es la abuela, es eso”, puntualizó. Disconforme con el tratamiento mediático del intento de magnicidio, Kirchner cuestionó también que “pareciera que es un hecho más” lo que ocurrió.

En tanto, el líder de La Cámpora expresó que, en el momento en que su madre fue atacada, él no tenía custodia. “Ahora otra vez con toda esa lógica”, lamentó y contó: “Había rechazado la seguridad porque Bullrich la retira, va achicando la custodia de Cristina, se la retiran a mis hijos en el sur y la verdad que, ni de valiente ni no valiente, yo ya no tenía custodia desde esos días y tampoco la quise a partir de 2019″.

Además narró que tras el intento de asesinato a su madre le ofrecieron ponerse chaleco antibalas para participar de un acto, pero dijo que se negó. “No podemos resignar la manera de hacer política en la Argentina”, consideró. “Si me tengo que subir a un acto con un chaleco no es el país en el que uno quiere vivir. Si te va a pasar algo, es mejor que te pase en esos lugares, haciendo algo, pero no voy a resignar esa posibilidad. Sería malísimo para todas y todos que tengas que subir con un chaleco antibalas. Es que no estamos funcionando bien como sociedad a la hora de la práctica política. La rechacé por eso; ni por valiente, ni por nada, sino por convicciones propias”, expresó.