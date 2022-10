VÍDEO: Visitó a su marido en la cárcel, lo encontró con otra y terminó a las piñas

24/10/2022 - 20:46 País

Una mujer visitó a su esposo en la cárcel y se encontró con una sorpresa. Al llegar, los guardias le avisaron que no podía ingresar porque el detenido “estaba manteniendo relaciones sexuales”. La mujer decidió quedarse afuera esperando a la amante y cuando salió, la atacó a golpes hasta dejarla en el suelo.

El hecho ocurrió frente a la Unidad Penal N°9 de La Plata. El momento quedó capturado por un testigo que estaba presente en el lugar, y rápidamente las imágenes se hicieron virales.

Se desconoce la identidad tanto de la mujer que intentó ingresar a visitar a su marido, como también la de la amante. “No puede ingresar porque el detenido está manteniendo relaciones sexuales”, le dijeron los oficiales del penal.

Cuando salió la joven, la mujer la enfrentó: “Te viniste a regalar con marido ajeno”, se escucha que dice, apenas inicia el video viral. La tercera en discordia intentó calmarla y no le respondió las acusaciones, pero igualmente continúo su discurso hasta pegarle: “Mirá que a mí no me importa nada, rescatate con los maridos de la guachas”.

“A mí no me pongas una mano porque te rompo toda, ¿me escuchaste? Tres nenes tengo”, le dijo, y comenzó a lanzar piñas. Las otras dos mujeres que estaban presentes se sumaron a la golpiza: “No te alcanzó con encamarte con uno, que te venís a encamar con todos”, empezó diciendo una y arrancaron a pegarle entre las tres.

Le pegaron hasta tirarla en el piso y le dieron patadas en la cabeza hasta que otras personas que estaban presentes lograron controlar la situación y separaron a las agresoras de la víctima.

La mujer del preso fue denunciada por “robarle el celular” a la amante. “A tu teléfono me lo llevo yo”, le dijo y se fue. Según informaron, el preso mantenía relación con ambas mujeres desde hace tiempo.