Massa y Bahillo anuncian ayuda de hasta $ 20.000 por hectárea a pequeños productores

25/10/2022 - 10:39 País

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan Bahillo, anunciarán hoy el otorgamiento de aportes no reintegrables por montos que van de $ 6.000 hasta $ 20.000 a pequeños productores de soja y de maíz, para financiar la compra de fertilizantes y semillas.



El acto se llevará a cabo desde las 13 en la localidad bonaerense de General Las Heras.



Los productores de hasta 400 hectáreas de soja recibirán $ 6.000 por hectárea, mientras que los pequeños productores de maíz -de hasta 100 hectáreas- contarán con una ayuda de $ 20.000 por hectárea.



Estos montos aproximados surgen al calcular el 40% de lo que los productores invierten por hectárea en fertilizantes y semillas, que será en concreto la ayuda estatal.



La iniciativa persigue el objetivo de ayudar a los productores para aumentar la superficie sembrada el año que viene.



De esta forma, un productor de soja de 400 hectáreas recibiría un monto total aproximado de $ 2,4 millones y uno de maíz de 100 hectáreas alcanzaría los $ 2 millones.



La medida fue comunicada ayer por Bahillo a las autoridades de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro, Federación Agraria, en una reunión que se celebró en la sede de la cartera de Agricultura.



La iniciativa, que comenzará a regir el 1 de noviembre, se da en el marco de ampliación del programa de fortalecimiento para pequeños y medianos productores anunciado semanas atrás por Massa, que contempla partidas por un total de alrededor de $ 40.000 millones.



Podrán participar aquellos productores pymes que no se registraron en el Programa de Incremento Exportador (PIE) conocido como “dólar soja” y, en el caso de específico de la oleaginosa, quienes no tengan más de un 15% de stock retenido.